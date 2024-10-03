Общество В Свердловскую область завезли десятки тонн узбекской хурмы В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана 04 октября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 + Партия хурмы стоила почти пять миллионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В Свердловскую область поступило 60 тонн свежей хурмы из Узбекистана», — сообщили в ведомстве. Стоимость ягод составила почти пять миллионов рублей. Суммарно в регион с начала года завезли более 230 тонн хурмы стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Основным поставщиком хурмы является Узбекистан. Зимой же ее завозят из Китая. Пресс-служба Уральского таможенного управления Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В Свердловскую область поступило 60 тонн свежей хурмы из Узбекистана», — сообщили в ведомстве. Стоимость ягод составила почти пять миллионов рублей. Суммарно в регион с начала года завезли более 230 тонн хурмы стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Основным поставщиком хурмы является Узбекистан. Зимой же ее завозят из Китая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям