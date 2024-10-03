В Свердловскую область завезли десятки тонн узбекской хурмы

Партия хурмы стоила почти пять миллионов
В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«В Свердловскую область поступило 60 тонн свежей хурмы из Узбекистана», — сообщили в ведомстве. Стоимость ягод составила почти пять миллионов рублей.
Суммарно в регион с начала года завезли более 230 тонн хурмы стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Основным поставщиком хурмы является Узбекистан. Зимой же ее завозят из Китая.
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