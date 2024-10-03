03 октября 2024

В Свердловскую область завезли десятки тонн узбекской хурмы

В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка в "Карусели". Екатеринбург, фрукты, хурма
Партия хурмы стоила почти пять миллионов Фото:

В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В Свердловскую область поступило 60 тонн свежей хурмы из Узбекистана», — сообщили в ведомстве. Стоимость ягод составила почти пять миллионов рублей.

Суммарно в регион с начала года завезли более 230 тонн хурмы стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Основным поставщиком хурмы является Узбекистан. Зимой же ее завозят из Китая.

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В Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В Свердловскую область поступило 60 тонн свежей хурмы из Узбекистана», — сообщили в ведомстве. Стоимость ягод составила почти пять миллионов рублей. Суммарно в регион с начала года завезли более 230 тонн хурмы стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Основным поставщиком хурмы является Узбекистан. Зимой же ее завозят из Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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