03 октября 2024

В четырех тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом

Четыре тюменских кафе используют мясо без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мясо не имело сопроводительных документов
Мясо не имело сопроводительных документов Фото:

В четырех тюменских заведениях гостям подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности четырех предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве.

В числе заведений, где выявили нарушения, оказались четыре кафе. В этот список вошли:

  • бистро Star Doner;
  • халяль-кафе «Дош Манты»;
  • кафе «МангалЛаваш»;
  • кафе Good Food.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В четырех тюменских заведениях гостям подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности четырех предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве. В числе заведений, где выявили нарушения, оказались четыре кафе. В этот список вошли:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...