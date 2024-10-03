В четырех тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом

В четырех тюменских заведениях гостям подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности четырех предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве.
В числе заведений, где выявили нарушения, оказались четыре кафе. В этот список вошли:
- бистро Star Doner;
- халяль-кафе «Дош Манты»;
- кафе «МангалЛаваш»;
- кафе Good Food.
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