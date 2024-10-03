03 октября 2024

В пермском ГУ МЧС назвали возможные причины пожара на нефтебазе в Осенцах

Пермское ГУ МЧС: специалисты выясняют причины пожара в Осенцах
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте пожара работают специалисты краевого ГУ МЧС
На месте пожара работают специалисты краевого ГУ МЧС Фото:

Пожарные краевого ГУ МЧС ликвидировали пожар на нефтебазе в микрорайоне Осенцы в Перми. Сейчас специалисты определяют причины, по которым он произошел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар на площади в 10 000 квадратных метров потушен. Сейчас дознаватели выясняют причину, по которым он произошел. Из основных версий рассматриваются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Возгорание на нефтебазе произошло в ночь на 4 октября. К половине седьмого утра он был локализован. Специалисты краевого Роспотребнадзора выезжали на место и проверяли качество воздуха в районе пожара.

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Пожарные краевого ГУ МЧС ликвидировали пожар на нефтебазе в микрорайоне Осенцы в Перми. Сейчас специалисты определяют причины, по которым он произошел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Пожар на площади в 10 000 квадратных метров потушен. Сейчас дознаватели выясняют причину, по которым он произошел. Из основных версий рассматриваются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Возгорание на нефтебазе произошло в ночь на 4 октября. К половине седьмого утра он был локализован. Специалисты краевого Роспотребнадзора выезжали на место и проверяли качество воздуха в районе пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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