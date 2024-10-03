В пермском ГУ МЧС назвали возможные причины пожара на нефтебазе в Осенцах

Пожарные краевого ГУ МЧС ликвидировали пожар на нефтебазе в микрорайоне Осенцы в Перми. Сейчас специалисты определяют причины, по которым он произошел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пожар на площади в 10 000 квадратных метров потушен. Сейчас дознаватели выясняют причину, по которым он произошел. Из основных версий рассматриваются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Возгорание на нефтебазе произошло в ночь на 4 октября. К половине седьмого утра он был локализован. Специалисты краевого Роспотребнадзора выезжали на место и проверяли качество воздуха в районе пожара.
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