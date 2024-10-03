Пермский Роспотребнадзор исследовал воздух в районе пожара на нефтебазе в Осенцах

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело исследование воздуха в районе пожара, который произошел на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого ведомства.
«Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществлен выезд с целью мониторинга качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Специалисты отмечают, что и дальше будут проводить исследования воздуха на предмет наличия в нем опасных веществ. Пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров произошел на нефтебазе в микрорайоне Осенцы в Перми в ночь на 4 октября. В половине седьмого утра он был локализован. На месте работают специалисты краевого ГУ МЧС.
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