03 октября 2024

Пермский Роспотребнадзор исследовал воздух в районе пожара на нефтебазе в Осенцах

Роспотребнадзор: примесей в воздухе в районе пожара в Перми не выявлено
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты проверили воздух в районе пожара на наличие опасных примесей
Специалисты проверили воздух в районе пожара на наличие опасных примесей Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело исследование воздуха в районе пожара, который произошел на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого ведомства.

«Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществлен выезд с целью мониторинга качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что и дальше будут проводить исследования воздуха на предмет наличия в нем опасных веществ. Пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров произошел на нефтебазе в микрорайоне Осенцы в Перми в ночь на 4 октября. В половине седьмого утра он был локализован. На месте работают специалисты краевого ГУ МЧС.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело исследование воздуха в районе пожара, который произошел на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого ведомства. «Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществлен выезд с целью мониторинга качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — пояснили в Роспотребнадзоре. Специалисты отмечают, что и дальше будут проводить исследования воздуха на предмет наличия в нем опасных веществ. Пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров произошел на нефтебазе в микрорайоне Осенцы в Перми в ночь на 4 октября. В половине седьмого утра он был локализован. На месте работают специалисты краевого ГУ МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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