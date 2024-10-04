Mash: звезду «Москва слезам не верит» и «Служебного романа» экстренно госпитализировали с инсультом

Mash: звезду «Москва слезам не верит» экстренно госпитализировали с инсультом

04 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

У Инны Выходцевой диагностирован инсульт Фото: Илья Московец © URA.RU Актрису Инну Выходцеву, сыгравшую эпизодическую роль в фильме «Москва слезам не верит», экстренно госпитализировали. За здоровье заслуженной артистка Российской Федерации борются врачи московской больницы. «90-летнюю артистку увезли в больницу из Дома ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной, где она живет последние несколько лет», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что у Выходцевой диагностирован инсульт. Дебют Инны Выходцевой состоялся в 1958 году в фильме «Тихий Дон». За все время она снялась в более, чем 30 картинах. Среди них: «Балтийская слава», «Лавина с гор», а также эпизодические роли в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актрису Инну Выходцеву, сыгравшую эпизодическую роль в фильме «Москва слезам не верит», экстренно госпитализировали. За здоровье заслуженной артистка Российской Федерации борются врачи московской больницы. «90-летнюю артистку увезли в больницу из Дома ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной, где она живет последние несколько лет», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что у Выходцевой диагностирован инсульт. Дебют Инны Выходцевой состоялся в 1958 году в фильме «Тихий Дон». За все время она снялась в более, чем 30 картинах. Среди них: «Балтийская слава», «Лавина с гор», а также эпизодические роли в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».