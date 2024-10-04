Mash: звезду «Москва слезам не верит» и «Служебного романа» экстренно госпитализировали с инсультом

Mash: звезду «Москва слезам не верит» экстренно госпитализировали с инсультом
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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , здоровье, медицина, фельдшер, скорая медицинская помощь
У Инны Выходцевой диагностирован инсульт Фото:

Актрису Инну Выходцеву, сыгравшую эпизодическую роль в фильме «Москва слезам не верит», экстренно госпитализировали. За здоровье заслуженной артистка Российской Федерации борются врачи московской больницы.

«90-летнюю артистку увезли в больницу из Дома ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной, где она живет последние несколько лет», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что у Выходцевой диагностирован инсульт.

Дебют Инны Выходцевой состоялся в 1958 году в фильме «Тихий Дон». За все время она снялась в более, чем 30 картинах. Среди них: «Балтийская слава», «Лавина с гор», а также эпизодические роли в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».

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Актрису Инну Выходцеву, сыгравшую эпизодическую роль в фильме «Москва слезам не верит», экстренно госпитализировали. За здоровье заслуженной артистка Российской Федерации борются врачи московской больницы. «90-летнюю артистку увезли в больницу из Дома ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной, где она живет последние несколько лет», — сообщает telegram-канал Mash. Сообщается, что у Выходцевой диагностирован инсульт. Дебют Инны Выходцевой состоялся в 1958 году в фильме «Тихий Дон». За все время она снялась в более, чем 30 картинах. Среди них: «Балтийская слава», «Лавина с гор», а также эпизодические роли в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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