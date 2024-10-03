Что известно о пропаже и поисках подростка в Магнитогорске

Пропавшего в Магнитогорске подростка нашли мертвым

04 октября 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах смерти подростка разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавшего в Магнитогорске (Челябинская область) подростка нашли мертвым, спустя больше суток с начала поисков. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Что известно о пропаже и как разворачивались поиски — в материале URA.RU. Пропал ребенок! Подросток пропал утром 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. По данным URA.RU, вместо этого он доехал до ТРК «Гостинный двор», где его уже ждала машина, на которой он уехал в Сосновский район. О пропаже школьника стало известно спустя восемь часов, когда родители не дождались его из школы. Поиски школьника Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. К поискам также подключились и региональные полицейские. Помощь им оказывали волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». Поездка в Сосновский район Зачем ребенок уехал за 300 километров от дома — пока не ясно. Выйти на его след смогли, отследив сигнал телефона. Его зесекли в поселке Терема Сосновского района. А при чем здесь Украина Одной из основных версий пропажи ребенка, по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, стало вербовка спецслужбами Украины. Имеется ряд примеров, когда подростки, в поисках легких денег, поддавались на уговоры украинцев и преступали закон. Смерть не носит криминальный характер Подростка действительно обнаружили в Сосновском районе. К тому моменту он был уже мертв. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшего в Магнитогорске (Челябинская область) подростка нашли мертвым, спустя больше суток с начала поисков. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Что известно о пропаже и как разворачивались поиски — в материале URA.RU. Подросток пропал утром 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. По данным URA.RU, вместо этого он доехал до ТРК «Гостинный двор», где его уже ждала машина, на которой он уехал в Сосновский район. О пропаже школьника стало известно спустя восемь часов, когда родители не дождались его из школы. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. К поискам также подключились и региональные полицейские. Помощь им оказывали волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». Зачем ребенок уехал за 300 километров от дома — пока не ясно. Выйти на его след смогли, отследив сигнал телефона. Его зесекли в поселке Терема Сосновского района. Одной из основных версий пропажи ребенка, по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, стало вербовка спецслужбами Украины. Имеется ряд примеров, когда подростки, в поисках легких денег, поддавались на уговоры украинцев и преступали закон. Подростка действительно обнаружили в Сосновском районе. К тому моменту он был уже мертв. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.