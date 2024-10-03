Что известно о пропаже и поисках подростка в Магнитогорске

Пропавшего в Магнитогорске (Челябинская область) подростка нашли мертвым, спустя больше суток с начала поисков. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Что известно о пропаже и как разворачивались поиски — в материале URA.RU.
Пропал ребенок!
Подросток пропал утром 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. По данным URA.RU, вместо этого он доехал до ТРК «Гостинный двор», где его уже ждала машина, на которой он уехал в Сосновский район. О пропаже школьника стало известно спустя восемь часов, когда родители не дождались его из школы.
Поиски школьника
Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. К поискам также подключились и региональные полицейские. Помощь им оказывали волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
Поездка в Сосновский район
Зачем ребенок уехал за 300 километров от дома — пока не ясно. Выйти на его след смогли, отследив сигнал телефона. Его зесекли в поселке Терема Сосновского района.
А при чем здесь Украина
Одной из основных версий пропажи ребенка, по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, стало вербовка спецслужбами Украины. Имеется ряд примеров, когда подростки, в поисках легких денег, поддавались на уговоры украинцев и преступали закон.
Смерть не носит криминальный характер
Подростка действительно обнаружили в Сосновском районе. К тому моменту он был уже мертв. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.
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