Пропавшего челябинского подростка нашли мертвым

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В региональном СКР устанавливаются обстоятельства трагедии Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропавшего 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что следователем Сосновского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется, отмечают в ведомстве.

Юноша ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. В пропаже 17-летнего также заподозрили спецслужбы Украины. Ранее по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, это было одной из основных версий пропажи ребенка.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пропавшего 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что следователем Сосновского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется, отмечают в ведомстве. Юноша ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. В пропаже 17-летнего также заподозрили спецслужбы Украины. Ранее по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, это было одной из основных версий пропажи ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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