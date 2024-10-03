Пропавшего челябинского подростка нашли мертвым

В Магнитогорске (Челябинская область) пропавшего 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что следователем Сосновского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется, отмечают в ведомстве.
Юноша ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. В пропаже 17-летнего также заподозрили спецслужбы Украины. Ранее по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, это было одной из основных версий пропажи ребенка.
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