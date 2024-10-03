Происшествия Пропавшего челябинского подростка нашли мертвым 03 октября 2024 в 22:20 Размер текста - 17 + В региональном СКР устанавливаются обстоятельства трагедии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пропавшего 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что следователем Сосновского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется, отмечают в ведомстве. Юноша ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. В пропаже 17-летнего также заподозрили спецслужбы Украины. Ранее по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, это было одной из основных версий пропажи ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) пропавшего 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что следователем Сосновского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется, отмечают в ведомстве. Юноша ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. В пропаже 17-летнего также заподозрили спецслужбы Украины. Ранее по словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, это было одной из основных версий пропажи ребенка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям