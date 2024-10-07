Главы оборонных заводов Екатеринбурга заключили секретный пакт после мощного конфликта

Между директорами оборонных предприятий Екатеринбурга действует неформальная договоренность не вести зарплатные гонки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству одного из заводов.
По его словам, соглашение заключили несколько месяцев назад. Поводом стал конфликт между двумя предприятиями на фоне острейшего дефицита кадров.
«Один завод перекупил у другого снабженца — на зарплату в 180 тысяч рублей в месяц. На прежнем месте он получал 120 [тысяч]. Всем очевидно, что эти 180 тысяч — неадекватные деньги, подобный подход ломает рынок труда. Руководители предприятий на одном из общих совещаний договорились так больше не делать», — поделился собеседник.
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