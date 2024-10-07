07 октября 2024

Главы оборонных заводов Екатеринбурга заключили секретный пакт после мощного конфликта

Свердловские предприятия ОПК пытаются сдержать рост зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Триггером послужил конфликт двух предприятий Фото:

Между директорами оборонных предприятий Екатеринбурга действует неформальная договоренность не вести зарплатные гонки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству одного из заводов.

По его словам, соглашение заключили несколько месяцев назад. Поводом стал конфликт между двумя предприятиями на фоне острейшего дефицита кадров.

«Один завод перекупил у другого снабженца — на зарплату в 180 тысяч рублей в месяц. На прежнем месте он получал 120 [тысяч]. Всем очевидно, что эти 180 тысяч — неадекватные деньги, подобный подход ломает рынок труда. Руководители предприятий на одном из общих совещаний договорились так больше не делать», — поделился собеседник.

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Между директорами оборонных предприятий Екатеринбурга действует неформальная договоренность не вести зарплатные гонки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству одного из заводов. По его словам, соглашение заключили несколько месяцев назад. Поводом стал конфликт между двумя предприятиями на фоне острейшего дефицита кадров. «Один завод перекупил у другого снабженца — на зарплату в 180 тысяч рублей в месяц. На прежнем месте он получал 120 [тысяч]. Всем очевидно, что эти 180 тысяч — неадекватные деньги, подобный подход ломает рынок труда. Руководители предприятий на одном из общих совещаний договорились так больше не делать», — поделился собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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