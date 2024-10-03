В тюменской школе в драке покалечили ребенка

В школе в селе Новотьялово (Ялуторовский район Тюменской области) во время драки старшеклассник нанес увечье ребенку. Об этом жители сообщают в социальных сетях. В настоящее время в ситуации разбирается полиция.
«Новоатьяловская СОШ, Ялуторовский район. Ученик 10-го класса избивает детей из 6-7 классов. У мальчика сломана челюсть, ребенок находится в медучреждении», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
К записи приложено видео. На нем запечатлено избиение. Подросток ударяет ребенка помладше, мальчик хватается за лицо и выходит из класса. Затем драка продолжается между другими ребятами, которых, в итоге, разнимает педагог.
URA.RU обратилось за комментарием к директору школы. Фарида Исхакова отметила, что, предварительно, у пострадавшего нет перелома, он получил ушиб.
«Сейчас идет разбирательство. Встречались и разговаривали с родителями. В ситуации разбирается полиция», — рассказала директор.
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