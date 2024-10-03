В Перми частично перекроют движение по улице Монастырской

В Перми временно ограничат движение по одной из полос на участке улицы Монастырской. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
«Движение по участку улицы Монастырской от улицы Монастырской, 50 до улицы Свердловской будет осуществляться по одной полосе. Ограничение вводится с 00:00 5 октября до 00:00 15 октября. Причина — строительство сети теплоснабжения», — говорится в telegram-канале краевого минтранса.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в начале октября по ночам будут закрывать движение машин на улице Старцева в районе выезда к улице Грибоедова. Таким образом, чтобы попасть в микрорайон Ива или выехать из него придется следовать в объезд по улице Самаркандской.
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