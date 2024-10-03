03 октября 2024

В Перми частично перекроют движение по улице Монастырской

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по одной полосе на участке улицы Монастырской запретят с 5 по 15 октября 2024 года
Движение по одной полосе на участке улицы Монастырской запретят с 5 по 15 октября 2024 года Фото:

В Перми временно ограничат движение по одной из полос на участке улицы Монастырской. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.

«Движение по участку улицы Монастырской от улицы Монастырской, 50 до улицы Свердловской будет осуществляться по одной полосе. Ограничение вводится с 00:00 5 октября до 00:00 15 октября. Причина — строительство сети теплоснабжения», — говорится в telegram-канале краевого минтранса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в начале октября по ночам будут закрывать движение машин на улице Старцева в районе выезда к улице Грибоедова. Таким образом, чтобы попасть в микрорайон Ива или выехать из него придется следовать в объезд по улице Самаркандской. 

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В Перми временно ограничат движение по одной из полос на участке улицы Монастырской. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «Движение по участку улицы Монастырской от улицы Монастырской, 50 до улицы Свердловской будет осуществляться по одной полосе. Ограничение вводится с 00:00 5 октября до 00:00 15 октября. Причина — строительство сети теплоснабжения», — говорится в telegram-канале краевого минтранса. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в начале октября по ночам будут закрывать движение машин на улице Старцева в районе выезда к улице Грибоедова. Таким образом, чтобы попасть в микрорайон Ива или выехать из него придется следовать в объезд по улице Самаркандской. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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