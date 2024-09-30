30 сентября 2024

В Перми по ночам будут перекрывать подъезды к микрорайону Ива. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будут закрывать по ночам
Проезд будут закрывать по ночам Фото:

В Перми в начале октября по ночам будут закрывать движение машин на улице Старцева в районе выезда к улице Грибоедова. Таким образом, чтобы попасть в микрорайон Ива или выехать из него придется следовать в объезд по улице Самаркандской. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет временно прекращено движение по ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении окрасочных работ надземного пешеходного перехода», — говорится в telegram-канале минтранса.

В указанном районе идет строительство трассы ТР-53. Участок между микрорайонами Садовый и Ива должны открыть 18 октября. 

Место стройки придется объехать
Место стройки придется объехать
Фото:

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В Перми в начале октября по ночам будут закрывать движение машин на улице Старцева в районе выезда к улице Грибоедова. Таким образом, чтобы попасть в микрорайон Ива или выехать из него придется следовать в объезд по улице Самаркандской. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «С 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет временно прекращено движение по ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении окрасочных работ надземного пешеходного перехода», — говорится в telegram-канале минтранса. В указанном районе идет строительство трассы ТР-53. Участок между микрорайонами Садовый и Ива должны открыть 18 октября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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