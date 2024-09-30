В Перми в начале октября по ночам будут закрывать движение машин на улице Старцева в районе выезда к улице Грибоедова. Таким образом, чтобы попасть в микрорайон Ива или выехать из него придется следовать в объезд по улице Самаркандской. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.
«С 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет временно прекращено движение по ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении окрасочных работ надземного пешеходного перехода», — говорится в telegram-канале минтранса.
В указанном районе идет строительство трассы ТР-53. Участок между микрорайонами Садовый и Ива должны открыть 18 октября.
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