Свердловские онкологи спасли руку мужчине, установив уникальный 3D-имплант

Хирурги удалили свердловчанину метастаз из плеча и заменили его 3D-имплантом

04 октября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Хирурги удалили опухоль и восстановили утраченную костную ткань Фото: департамент информационной политики Свердловской области Врачи Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) удалили метастаз длиной более восьми сантиметров из левой плечевой кости пациента и заменили его индивидуально разработанным 3D-имплантом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Трехмерную модель пораженной кости врачи-ортопеды спроектировали на основе компьютерной томографии пациента. По этой же модели был рассчитан объем резекции опухоли. Пока имплант изготавливали на профильном заводе, пациент получал лекарственную терапию для контроля роста новообразования. Операция длилась 5 часов. Сначала была удалена опухоль, затем мы выполнили замещение утраченной костной ткани имплантом», — отметили в ДИПе. В процессе подготовки к операции специалисты СООД осуществили детальное моделирование трехмерного импланта, используя данные, полученные с помощью компьютерной томографии, и провели эмболизацию сосудов для уменьшения рисков во время хирургического вмешательства. Учреждение ежегодно выполняет примерно 150 онкоортопедических операций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) удалили метастаз длиной более восьми сантиметров из левой плечевой кости пациента и заменили его индивидуально разработанным 3D-имплантом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Трехмерную модель пораженной кости врачи-ортопеды спроектировали на основе компьютерной томографии пациента. По этой же модели был рассчитан объем резекции опухоли. Пока имплант изготавливали на профильном заводе, пациент получал лекарственную терапию для контроля роста новообразования. Операция длилась 5 часов. Сначала была удалена опухоль, затем мы выполнили замещение утраченной костной ткани имплантом», — отметили в ДИПе. В процессе подготовки к операции специалисты СООД осуществили детальное моделирование трехмерного импланта, используя данные, полученные с помощью компьютерной томографии, и провели эмболизацию сосудов для уменьшения рисков во время хирургического вмешательства. Учреждение ежегодно выполняет примерно 150 онкоортопедических операций.