Боец ВСУ рассказал, как командование обманом затащило его в Курскую область

Украинский военнопленный Дмитрий Пиляй рассказал об обмане со стороны их командования. По его словам, бойцов его подразделения обманом заставили передислоцироваться из подконтрольной Херсонской области в сторону курского направления. Таким образом командиры пытались заслужить награды от своих властей. Об этом боец ВСУ рассказал Минобороны РФ.
«Мы 11 месяцев сидели под Херсоном. Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы и сразу сюда. Просто комбату захотелось медалек», — рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Украинский солдат и его сослуживцы приняли решение сдаться сразу как поняли, что за ними не вернутся. Причем, по словам Пиляя, к военнопленными российские бойцы относятся неплохо. «Приняли нас отлично, даже не думали, что так. Нам [наше командование] рассказывало, что [ВС РФ] будут бить. Но нет это не так! Пацаны накормили, дали сигареты», — поделился он. Боец ВСУ также признался, что он был мобилизован прямо с работы. Как он рассказал — его просто «затащили в автобус».
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Украинский военнопленный Дмитрий Пиляй рассказал об обмане со стороны их командования. По его словам, бойцов его подразделения обманом заставили передислоцироваться из подконтрольной Херсонской области в сторону курского направления. Таким образом командиры пытались заслужить награды от своих властей. Об этом боец ВСУ рассказал Минобороны РФ. «Мы 11 месяцев сидели под Херсоном. Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы и сразу сюда. Просто комбату захотелось медалек», — рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Украинский солдат и его сослуживцы приняли решение сдаться сразу как поняли, что за ними не вернутся. Причем, по словам Пиляя, к военнопленными российские бойцы относятся неплохо. «Приняли нас отлично, даже не думали, что так. Нам [наше командование] рассказывало, что [ВС РФ] будут бить. Но нет это не так! Пацаны накормили, дали сигареты», — поделился он. Боец ВСУ также признался, что он был мобилизован прямо с работы. Как он рассказал — его просто «затащили в автобус».