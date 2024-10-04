Боец ВСУ рассказал, как командование обманом затащило его в Курскую область

Солдат ВСУ Пиляй: командование обманом направило нас в Курскую область
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Боец ВСУ рассказал, что его командование обманом затащило в Курскую область под предлогом ротации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнопленный Дмитрий Пиляй рассказал об обмане со стороны их командования. По его словам, бойцов его подразделения обманом заставили передислоцироваться из подконтрольной Херсонской области в сторону курского направления. Таким образом командиры пытались заслужить награды от своих властей. Об этом боец ВСУ рассказал Минобороны РФ.

«Мы 11 месяцев сидели под Херсоном. Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы и сразу сюда. Просто комбату захотелось медалек», — рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Украинский солдат и его сослуживцы приняли решение сдаться сразу как поняли, что за ними не вернутся. Причем, по словам Пиляя, к военнопленными российские бойцы относятся неплохо. «Приняли нас отлично, даже не думали, что так. Нам [наше командование] рассказывало, что [ВС РФ] будут бить. Но нет это не так! Пацаны накормили, дали сигареты», — поделился он. Боец ВСУ также признался, что он был мобилизован прямо с работы. Как он рассказал — его просто «затащили в автобус».

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Украинский военнопленный Дмитрий Пиляй рассказал об обмане со стороны их командования. По его словам, бойцов его подразделения обманом заставили передислоцироваться из подконтрольной Херсонской области в сторону курского направления. Таким образом командиры пытались заслужить награды от своих властей. Об этом боец ВСУ рассказал Минобороны РФ. «Мы 11 месяцев сидели под Херсоном. Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы и сразу сюда. Просто комбату захотелось медалек», — рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Украинский солдат и его сослуживцы приняли решение сдаться сразу как поняли, что за ними не вернутся. Причем, по словам Пиляя, к военнопленными российские бойцы относятся неплохо. «Приняли нас отлично, даже не думали, что так. Нам [наше командование] рассказывало, что [ВС РФ] будут бить. Но нет это не так! Пацаны накормили, дали сигареты», — поделился он. Боец ВСУ также признался, что он был мобилизован прямо с работы. Как он рассказал — его просто «затащили в автобус».
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