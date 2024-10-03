03 октября 2024

Бывший уральский полпред Якушев передал дела преемнику

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Владимир Якушев покинул пост полпреда 24 сентября
Владимир Якушев покинул пост полпреда 24 сентября Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил уральским губернаторам преемника — героя ДНР, спикера донецкого парламента Артему Жогу. В приветственном слове Якушев также рассказал об особенностях региона, передает корреспондент URA.RU.

«Урал — мощнейший регион, где сосредоточена основная база нашей российской промышленности. Люди здесь надежные, серьезные, проведение важных мероприятий, таких как как мобилизация, политические процессы, всегда проходит на высоком уровне. [Необходимо и] дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, в том числе в оборонном секторе, инвестиционные проекты», — выступил Якушев. И добавил, что в последнее время активно общается с Жогой.

О его назначении на пост полпреда было объявлено в ночь на 3 октября — после встречи с президентом Владимиром Путиным. Жога, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.

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Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил уральским губернаторам преемника — героя ДНР, спикера донецкого парламента Артему Жогу. В приветственном слове Якушев также рассказал об особенностях региона, передает корреспондент URA.RU. «Урал — мощнейший регион, где сосредоточена основная база нашей российской промышленности. Люди здесь надежные, серьезные, проведение важных мероприятий, таких как как мобилизация, политические процессы, всегда проходит на высоком уровне. [Необходимо и] дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, в том числе в оборонном секторе, инвестиционные проекты», — выступил Якушев. И добавил, что в последнее время активно общается с Жогой. О его назначении на пост полпреда было объявлено в ночь на 3 октября — после встречи с президентом Владимиром Путиным. Жога, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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