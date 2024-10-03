Бывший уральский полпред Якушев передал дела преемнику

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил уральским губернаторам преемника — героя ДНР, спикера донецкого парламента Артему Жогу. В приветственном слове Якушев также рассказал об особенностях региона, передает корреспондент URA.RU.
«Урал — мощнейший регион, где сосредоточена основная база нашей российской промышленности. Люди здесь надежные, серьезные, проведение важных мероприятий, таких как как мобилизация, политические процессы, всегда проходит на высоком уровне. [Необходимо и] дальнейшее наращивание объемов выпускаемой продукции, в том числе в оборонном секторе, инвестиционные проекты», — выступил Якушев. И добавил, что в последнее время активно общается с Жогой.
О его назначении на пост полпреда было объявлено в ночь на 3 октября — после встречи с президентом Владимиром Путиным. Жога, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!