Губернатор Куйвашев заплатит миллионы свердловчанам за интересные идеи

За инициативные проекты свердловчанам заплатят от двух до пяти миллионов

04 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев расширил сферу инициативного бюджетирования, включив экологию и туризм (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил финансовые возможности для жителей региона. В рамках инициативного бюджетирования он увеличил максимальный размер субсидии с двух миллионов до пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «На заседании правительства 3 октября был увеличен максимальный размер субсидии из областного бюджета на осуществление проектов, предложенных жителями, с текущих 2 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. В число возможных направлений реализации проектов дополнительно включены сферы экологии и развития туризма», — отметили в ДИПе. Власти также установили минимальную стоимость проектов для получения областного финансирования: 1 миллион рублей для благоустройства и 300 тысяч для других сфер. В текущем году на реализацию инициативных проектов уже выделено 100 миллионов рублей, что позволило поддержать 133 проекта с общей стоимостью свыше 224 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил финансовые возможности для жителей региона. В рамках инициативного бюджетирования он увеличил максимальный размер субсидии с двух миллионов до пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «На заседании правительства 3 октября был увеличен максимальный размер субсидии из областного бюджета на осуществление проектов, предложенных жителями, с текущих 2 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. В число возможных направлений реализации проектов дополнительно включены сферы экологии и развития туризма», — отметили в ДИПе. Власти также установили минимальную стоимость проектов для получения областного финансирования: 1 миллион рублей для благоустройства и 300 тысяч для других сфер. В текущем году на реализацию инициативных проектов уже выделено 100 миллионов рублей, что позволило поддержать 133 проекта с общей стоимостью свыше 224 миллионов рублей.