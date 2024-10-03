03 октября 2024

Губернатор Куйвашев заплатит миллионы свердловчанам за интересные идеи

За инициативные проекты свердловчанам заплатят от двух до пяти миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куйвашев портрет
Евгений Куйвашев расширил сферу инициативного бюджетирования, включив экологию и туризм (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил финансовые возможности для жителей региона. В рамках инициативного бюджетирования он увеличил максимальный размер субсидии с двух миллионов до пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«На заседании правительства 3 октября был увеличен максимальный размер субсидии из областного бюджета на осуществление проектов, предложенных жителями, с текущих 2 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. В число возможных направлений реализации проектов дополнительно включены сферы экологии и развития туризма», — отметили в ДИПе.

Власти также установили минимальную стоимость проектов для получения областного финансирования: 1 миллион рублей для благоустройства и 300 тысяч для других сфер. В текущем году на реализацию инициативных проектов уже выделено 100 миллионов рублей, что позволило поддержать 133 проекта с общей стоимостью свыше 224 миллионов рублей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил финансовые возможности для жителей региона. В рамках инициативного бюджетирования он увеличил максимальный размер субсидии с двух миллионов до пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «На заседании правительства 3 октября был увеличен максимальный размер субсидии из областного бюджета на осуществление проектов, предложенных жителями, с текущих 2 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. В число возможных направлений реализации проектов дополнительно включены сферы экологии и развития туризма», — отметили в ДИПе. Власти также установили минимальную стоимость проектов для получения областного финансирования: 1 миллион рублей для благоустройства и 300 тысяч для других сфер. В текущем году на реализацию инициативных проектов уже выделено 100 миллионов рублей, что позволило поддержать 133 проекта с общей стоимостью свыше 224 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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