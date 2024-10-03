Аналитики назвали города ХМАО с самым дешевым бензином

В Нижневартовске и Сургуте зафиксированы самые низкие цены на бензин в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным Тюменьстата, стоимость автомобильного топлива в этих городах ниже средней по округу.
«Цены на бензин марки АИ-92 в Нижневартовске составляют 52,91 рубля за литр, АИ-95 стоит в среднем 56,29 руб., что ниже, чем в других городах. Стоимость топлива с октановым числом 95 и выше минимальна в Сургуте — 75,41 рубля, что ниже среднестатистического показателя по региону», — говорится в отчете аналитиков.
Средняя цена АИ-92 в ХМАО составляет 53,42 рублей, АИ-95 — 57,80 руб., АИ-98 — 76,64 руб. Самый дешевый дизель можно купить в Ханты-Мансийске, где он стоит в среднем 71,11 рубля.
Ранее URA.RU писало, что в начале сентября минимальные цены на автомобильное топливо были зафиксированы в Урае, Излучинске и Кондинском районе. Исследование провел Департамент экономического развития ХМАО.
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