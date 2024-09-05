Власти ХМАО назвали населенные пункты с самым дешевым бензином

Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на автомобильное топливо в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самый дешевый бензин популярных марок продают в Урае, Излучинске и Кондинском районе.
«Самая низкая цена на бензин распространенных марок в поселке городского типа (ПГТ) Излучинске Нижневартовского района: в среднем литр АИ-92 стоит 48 рублей 69 копеек, АИ-95 — 53, 5 рубля. Самый дешевый бензин марки АИ-98 продается в Урае и ПГТ Междуреченский Кондинского района, где он стоит в среднем 65,95 рубля», — указано в сводном отчете окружного департамента, который есть в распоряжении URA.RU.
Самая низкая цена на дизель — на АЗС в селе Карымкары Октябрьского района. Стоимость литра топлива в среднем составляет 61 рубль 88 копеек. Наибольший рост цен на бензин отмечен в Нягани, где топливо за неделю в среднем подорожало на 3%.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за август подскочили цены на бензин. Подорожание АИ-98 составило 3,5%.
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