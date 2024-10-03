03 октября 2024

ФСБ: Раскаявшийся челябинский террорист оштрафован на полмиллиона рублей

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Оглашение приговора диверсантам в областном суде. Челябинск , приговор, именем российской федерации, суд
Челябинца оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото:

Жителя Челябинской области, призывавшего к свержению власти в России, приговорили к штрафу в размере полмиллиона рублей. Об этом 4 октября сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Центральный окружной военный суд (город Екатеринбург) признал виновным 34-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). С учетом раскаяния и полного признания своей вины судебной инстанцией указанное лицо приговорено к наказанию в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Осужденный в январе и феврале нынешнего года разместил в telegram-чатах комментарии, содержавшие призывы к совершению террористической деятельности, в частности, к свержению действующей власти. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ.

В октябре сотрудники ФСБ пресекли аналогичную деятельность еще одного жителя региона, на этот раз 36-летнего. Он, так же в telegram, разместил материалы, содержащие признаки оправдания терроризма. Возбуждено уголовное дело.

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Жителя Челябинской области, призывавшего к свержению власти в России, приговорили к штрафу в размере полмиллиона рублей. Об этом 4 октября сообщили в региональном управлении ФСБ. «Центральный окружной военный суд (город Екатеринбург) признал виновным 34-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). С учетом раскаяния и полного признания своей вины судебной инстанцией указанное лицо приговорено к наказанию в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ. Осужденный в январе и феврале нынешнего года разместил в telegram-чатах комментарии, содержавшие призывы к совершению террористической деятельности, в частности, к свержению действующей власти. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. В октябре сотрудники ФСБ пресекли аналогичную деятельность еще одного жителя региона, на этот раз 36-летнего. Он, так же в telegram, разместил материалы, содержащие признаки оправдания терроризма. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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