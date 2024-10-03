03 октября 2024

Ямальцы смогут увидеть северное сияние в ближайшие дни

На территории Ямала спрогнозировали появление северного сияния
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние будет заметно над Салехардом
Северное сияние будет заметно над Салехардом Фото:

Жители ЯНАО смогут увидеть северное сияние в ночь с 4 на 5 октября. предшествует сиянию крупная вспышка на солнце, об этом сообщают в местных социальных сетях

«В ночь с 4 на 5 октября в округе можно будет наблюдать северное сияние. Причиной этого явления станет мощная вспышка на Солнце», — сообщили в telegram-канале «GO Yamal — живем на Севере».

Также метеорологические станции отмечают, что наибольшая вероятность наблюдению придется в ночь с 5 на 6 октября с 11 до двух часов ночи. Ранее URA.RU сообщило, что главный профилактолог ЯНАО предупредил об опасности надвигающейся магнитной бури. Также по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, магнитная буря накроет Землю 3 октября вечером и достигнет пика в пятницу утром, когда ее класс будет повышен до G3.

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Жители ЯНАО смогут увидеть северное сияние в ночь с 4 на 5 октября. предшествует сиянию крупная вспышка на солнце, об этом сообщают в местных социальных сетях «В ночь с 4 на 5 октября в округе можно будет наблюдать северное сияние. Причиной этого явления станет мощная вспышка на Солнце», — сообщили в telegram-канале «GO Yamal — живем на Севере». Также метеорологические станции отмечают, что наибольшая вероятность наблюдению придется в ночь с 5 на 6 октября с 11 до двух часов ночи. Ранее URA.RU сообщило, что главный профилактолог ЯНАО предупредил об опасности надвигающейся магнитной бури. Также по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, магнитная буря накроет Землю 3 октября вечером и достигнет пика в пятницу утром, когда ее класс будет повышен до G3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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