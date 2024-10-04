В Екатеринбурге девочка забралась на многоэтажку из-за травли. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , многоэтажка, хрущевка, вторичное жилье, вторичка
Инцидент произошел на ул. Восточной, 7 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13-летняя школьница забралась на крышу пятиэтажки на улице Восточной, 7а из-за травли сверстников. Об этом URA.RU рассказал источник.

«К счастью, трагедии не произошло. Когда к дому подъехали медики и полицейские, девочка сама слезла с крыши по лестнице. Суицидальных мыслей у нее нет. Она сказала, что хотела просто посидеть на крыше, подумать о жизни. Говорит, что ощущает недоброжелательность со стороны сверстников», — объяснил собеседник агентства.

До приезда силовиков девочку с крыши пытался снять пьяный мужчина. Он залезал к ней и беседовал. Сейчас со школьницей работают психологи.

ЧП произошло час назад
ЧП произошло час назад
Фото:

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В Екатеринбурге 13-летняя школьница забралась на крышу пятиэтажки на улице Восточной, 7а из-за травли сверстников. Об этом URA.RU рассказал источник. «К счастью, трагедии не произошло. Когда к дому подъехали медики и полицейские, девочка сама слезла с крыши по лестнице. Суицидальных мыслей у нее нет. Она сказала, что хотела просто посидеть на крыше, подумать о жизни. Говорит, что ощущает недоброжелательность со стороны сверстников», — объяснил собеседник агентства. До приезда силовиков девочку с крыши пытался снять пьяный мужчина. Он залезал к ней и беседовал. Сейчас со школьницей работают психологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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