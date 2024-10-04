В Екатеринбурге 13-летняя школьница забралась на крышу пятиэтажки на улице Восточной, 7а из-за травли сверстников. Об этом URA.RU рассказал источник.
«К счастью, трагедии не произошло. Когда к дому подъехали медики и полицейские, девочка сама слезла с крыши по лестнице. Суицидальных мыслей у нее нет. Она сказала, что хотела просто посидеть на крыше, подумать о жизни. Говорит, что ощущает недоброжелательность со стороны сверстников», — объяснил собеседник агентства.
До приезда силовиков девочку с крыши пытался снять пьяный мужчина. Он залезал к ней и беседовал. Сейчас со школьницей работают психологи.
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