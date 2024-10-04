В Екатеринбурге девочка забралась на многоэтажку из-за травли. Фото

04 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на ул. Восточной, 7 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 13-летняя школьница забралась на крышу пятиэтажки на улице Восточной, 7а из-за травли сверстников. Об этом URA.RU рассказал источник. «К счастью, трагедии не произошло. Когда к дому подъехали медики и полицейские, девочка сама слезла с крыши по лестнице. Суицидальных мыслей у нее нет. Она сказала, что хотела просто посидеть на крыше, подумать о жизни. Говорит, что ощущает недоброжелательность со стороны сверстников», — объяснил собеседник агентства. До приезда силовиков девочку с крыши пытался снять пьяный мужчина. Он залезал к ней и беседовал. Сейчас со школьницей работают психологи. ЧП произошло час назад Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 13-летняя школьница забралась на крышу пятиэтажки на улице Восточной, 7а из-за травли сверстников. Об этом URA.RU рассказал источник. «К счастью, трагедии не произошло. Когда к дому подъехали медики и полицейские, девочка сама слезла с крыши по лестнице. Суицидальных мыслей у нее нет. Она сказала, что хотела просто посидеть на крыше, подумать о жизни. Говорит, что ощущает недоброжелательность со стороны сверстников», — объяснил собеседник агентства. До приезда силовиков девочку с крыши пытался снять пьяный мужчина. Он залезал к ней и беседовал. Сейчас со школьницей работают психологи.