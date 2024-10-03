03 октября 2024

Олимпийский чемпион Мехонцев задержал сбежавшего из суда преступника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, мехонцев егор
Егор Мехонцев помог силовику 2 октября Фото:

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог силовику задержать подозреваемого, который вечером 2 октября сбежал из Верх-Исетского райсуда в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил сам спортсмен.

«Я проезжал по улице и увидел возню на обочине, сначала подумал, что там просто дети балуются. Приблизившись, заметил борьбу силовика и мужчины. Рядом с ними стояла жена [беглеца] и кричала, чтобы тот отошел от сотрудника. Я отогнал ее и сказал, чтобы правоохранитель надел наручники, но у того не оказалось их с собой. Я вернулся к машине, достал оттуда свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их силовику. Тот возился какое-то время, поэтому мне пришлось заломать руки злоумышленнику, чтобы сотрудник мог спокойно надеть наручники. Оказалось, что мужчина сбежал из здания суда. Он кого-то пьяный задавил на машине», — рассказал Мехонцев.

Мехонцев родился в 1984 году в Асбесте. Имеет ряд значимых наград. К примеру, в 2012 году становился чемпионом Олимпиады в Лондоне, в 2009 — чемпионом мира, в 2008 и 2010-х — чемпионом Европы. На летних Олимпийских играх 2012 года Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал, и единственным боксером, выигравшим золото.

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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог силовику задержать подозреваемого, который вечером 2 октября сбежал из Верх-Исетского райсуда в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил сам спортсмен. «Я проезжал по улице и увидел возню на обочине, сначала подумал, что там просто дети балуются. Приблизившись, заметил борьбу силовика и мужчины. Рядом с ними стояла жена [беглеца] и кричала, чтобы тот отошел от сотрудника. Я отогнал ее и сказал, чтобы правоохранитель надел наручники, но у того не оказалось их с собой. Я вернулся к машине, достал оттуда свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их силовику. Тот возился какое-то время, поэтому мне пришлось заломать руки злоумышленнику, чтобы сотрудник мог спокойно надеть наручники. Оказалось, что мужчина сбежал из здания суда. Он кого-то пьяный задавил на машине», — рассказал Мехонцев. Мехонцев родился в 1984 году в Асбесте. Имеет ряд значимых наград. К примеру, в 2012 году становился чемпионом Олимпиады в Лондоне, в 2009 — чемпионом мира, в 2008 и 2010-х — чемпионом Европы. На летних Олимпийских играх 2012 года Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал, и единственным боксером, выигравшим золото.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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