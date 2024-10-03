Олимпийский чемпион Мехонцев задержал сбежавшего из суда преступника

04 октября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Егор Мехонцев помог силовику 2 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог силовику задержать подозреваемого, который вечером 2 октября сбежал из Верх-Исетского райсуда в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил сам спортсмен. «Я проезжал по улице и увидел возню на обочине, сначала подумал, что там просто дети балуются. Приблизившись, заметил борьбу силовика и мужчины. Рядом с ними стояла жена [беглеца] и кричала, чтобы тот отошел от сотрудника. Я отогнал ее и сказал, чтобы правоохранитель надел наручники, но у того не оказалось их с собой. Я вернулся к машине, достал оттуда свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их силовику. Тот возился какое-то время, поэтому мне пришлось заломать руки злоумышленнику, чтобы сотрудник мог спокойно надеть наручники. Оказалось, что мужчина сбежал из здания суда. Он кого-то пьяный задавил на машине», — рассказал Мехонцев. Мехонцев родился в 1984 году в Асбесте. Имеет ряд значимых наград. К примеру, в 2012 году становился чемпионом Олимпиады в Лондоне, в 2009 — чемпионом мира, в 2008 и 2010-х — чемпионом Европы. На летних Олимпийских играх 2012 года Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал, и единственным боксером, выигравшим золото. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог силовику задержать подозреваемого, который вечером 2 октября сбежал из Верх-Исетского райсуда в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил сам спортсмен. «Я проезжал по улице и увидел возню на обочине, сначала подумал, что там просто дети балуются. Приблизившись, заметил борьбу силовика и мужчины. Рядом с ними стояла жена [беглеца] и кричала, чтобы тот отошел от сотрудника. Я отогнал ее и сказал, чтобы правоохранитель надел наручники, но у того не оказалось их с собой. Я вернулся к машине, достал оттуда свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их силовику. Тот возился какое-то время, поэтому мне пришлось заломать руки злоумышленнику, чтобы сотрудник мог спокойно надеть наручники. Оказалось, что мужчина сбежал из здания суда. Он кого-то пьяный задавил на машине», — рассказал Мехонцев. Мехонцев родился в 1984 году в Асбесте. Имеет ряд значимых наград. К примеру, в 2012 году становился чемпионом Олимпиады в Лондоне, в 2009 — чемпионом мира, в 2008 и 2010-х — чемпионом Европы. На летних Олимпийских играх 2012 года Мехонцев стал единственным российским боксером-мужчиной, вышедшим в финал, и единственным боксером, выигравшим золото.