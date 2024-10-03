03 октября 2024

Когда в Тюмени уберут электросамокаты

В Тюмени уберут электросамокаты с наступлением холодной погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, электросамокаты пропадут в октябре
Предположительно, электросамокаты пропадут в октябре Фото:

В Тюмени электросамокаты начнут убирать с городских улиц с наступлением холодной погоды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.

«Как и раньше — ориентируемся по погоде. Пока в городе достаточно тепло, поэтому о каникулах пока не думаем», — рассказали агентству в пресс-службе компании. Предположительно, средства индивидуальной мобильности пропадут в октябре.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 10 октября пройдет снег с дождем. Температура воздуха резко опустится до -3 градусов.

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В Тюмени электросамокаты начнут убирать с городских улиц с наступлением холодной погоды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh. «Как и раньше — ориентируемся по погоде. Пока в городе достаточно тепло, поэтому о каникулах пока не думаем», — рассказали агентству в пресс-службе компании. Предположительно, средства индивидуальной мобильности пропадут в октябре. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 10 октября пройдет снег с дождем. Температура воздуха резко опустится до -3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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