Когда в Тюмени уберут электросамокаты

Предположительно, электросамокаты пропадут в октябре
В Тюмени электросамокаты начнут убирать с городских улиц с наступлением холодной погоды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.
«Как и раньше — ориентируемся по погоде. Пока в городе достаточно тепло, поэтому о каникулах пока не думаем», — рассказали агентству в пресс-службе компании. Предположительно, средства индивидуальной мобильности пропадут в октябре.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 10 октября пройдет снег с дождем. Температура воздуха резко опустится до -3 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!