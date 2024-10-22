Секретные заводы Екатеринбурга вывозят специалистов из других регионов

Екатеринбургские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) массово арендуют квартиры для заселения специалистов из других регионов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству одного из предприятий.
«Ведется активный поиск рабочих в других регионах, выезжают прямо целые группы рекрутеров. В Екатеринбурге им снимают квартиры, предоставляя как служебное жилье», — поделился собеседник. Частично его слова подтверждаются данными с сайта HeadHunter.
Квартиру для проживания предлагают, например, на предприятии «Старт» им. А.И. Яскина — операторам станков с программным управлением (зарплата — от 140 тысяч рублей). Уральский оптико-механический завод ищет токарей (зарплата — 100 тысяч рублей) и готов частично компенсировать аренду квартиры, а «Уральский электромеханический завод» — полностью.
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