22 октября 2024

Секретные заводы Екатеринбурга вывозят специалистов из других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Екатеринбург, уомз, уральский оптико-механический завод
Оборонные предприятия страдают от дефицита кадров Фото:

Екатеринбургские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) массово арендуют квартиры для заселения специалистов из других регионов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству одного из предприятий.

«Ведется активный поиск рабочих в других регионах, выезжают прямо целые группы рекрутеров. В Екатеринбурге им снимают квартиры, предоставляя как служебное жилье», — поделился собеседник. Частично его слова подтверждаются данными с сайта HeadHunter.

Квартиру для проживания предлагают, например, на предприятии «Старт» им. А.И. Яскина — операторам станков с программным управлением (зарплата — от 140 тысяч рублей). Уральский оптико-механический завод ищет токарей (зарплата — 100 тысяч рублей) и готов частично компенсировать аренду квартиры, а «Уральский электромеханический завод» — полностью.

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Екатеринбургские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) массово арендуют квартиры для заселения специалистов из других регионов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству одного из предприятий. «Ведется активный поиск рабочих в других регионах, выезжают прямо целые группы рекрутеров. В Екатеринбурге им снимают квартиры, предоставляя как служебное жилье», — поделился собеседник. Частично его слова подтверждаются данными с сайта HeadHunter. Квартиру для проживания предлагают, например, на предприятии «Старт» им. А.И. Яскина — операторам станков с программным управлением (зарплата — от 140 тысяч рублей). Уральский оптико-механический завод ищет токарей (зарплата — 100 тысяч рублей) и готов частично компенсировать аренду квартиры, а «Уральский электромеханический завод» — полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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