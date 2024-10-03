03 октября 2024

Пермяки отсудили у «Аэрофлота» деньги за задержку самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс "Аэрофлота" задержался почти на пять часов
Рейс "Аэрофлота" задержался почти на пять часов Фото:

Жители Перми отсудили у компании «Аэрофлот» деньги за то, что произошла задержка их самолета. Из-за этого они опоздали на другой рейс и понесли убытки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Супруги купили путевку в Турцию с вылетом из Москвы. Из Перми в Москву они также решили добираться самолетом. Вылет рейсам Пермь-Москва был задержан почти на пять часов и из-за этого пермяки не успели на свой рейс в Турцию. Им пришлось купить другие билеты, чтобы путевка не пропала. На них они потратили 155 тысяч. После возвращения из отпуска они обратились в суд с иском к „Аэрофлоту“ о возмещении понесенных убытков», — пояснили в суде.

Индустриальный суд Перми отказал супругам, отметив, что задержка рейса произошла из-за непогоды. Краевой суд отменил решение первой инстанции и обязал «Аэрофлот» выплатить пермякам 155 тысяч за купленные билеты, компенсацию морального вреда и штраф. Всего компания-перевозчик выплатит 278 тысяч рублей.

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Жители Перми отсудили у компании «Аэрофлот» деньги за то, что произошла задержка их самолета. Из-за этого они опоздали на другой рейс и понесли убытки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Супруги купили путевку в Турцию с вылетом из Москвы. Из Перми в Москву они также решили добираться самолетом. Вылет рейсам Пермь-Москва был задержан почти на пять часов и из-за этого пермяки не успели на свой рейс в Турцию. Им пришлось купить другие билеты, чтобы путевка не пропала. На них они потратили 155 тысяч. После возвращения из отпуска они обратились в суд с иском к „Аэрофлоту“ о возмещении понесенных убытков», — пояснили в суде. Индустриальный суд Перми отказал супругам, отметив, что задержка рейса произошла из-за непогоды. Краевой суд отменил решение первой инстанции и обязал «Аэрофлот» выплатить пермякам 155 тысяч за купленные билеты, компенсацию морального вреда и штраф. Всего компания-перевозчик выплатит 278 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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