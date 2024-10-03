Пермяки отсудили у «Аэрофлота» деньги за задержку самолета

Жители Перми отсудили у компании «Аэрофлот» деньги за то, что произошла задержка их самолета. Из-за этого они опоздали на другой рейс и понесли убытки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Супруги купили путевку в Турцию с вылетом из Москвы. Из Перми в Москву они также решили добираться самолетом. Вылет рейсам Пермь-Москва был задержан почти на пять часов и из-за этого пермяки не успели на свой рейс в Турцию. Им пришлось купить другие билеты, чтобы путевка не пропала. На них они потратили 155 тысяч. После возвращения из отпуска они обратились в суд с иском к „Аэрофлоту“ о возмещении понесенных убытков», — пояснили в суде.
Индустриальный суд Перми отказал супругам, отметив, что задержка рейса произошла из-за непогоды. Краевой суд отменил решение первой инстанции и обязал «Аэрофлот» выплатить пермякам 155 тысяч за купленные билеты, компенсацию морального вреда и штраф. Всего компания-перевозчик выплатит 278 тысяч рублей.
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