Экс-депутату, замешанному в делах челябинского минстроя, смягчили приговор

04 октября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Суд снизил сумму штрафа экс-депутату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский облсуд 4 октября смягчил приговор бывшему депутату Мамадышского района Республики Татарстан Булату Ахметгаянову, осужденному за мошенничество и замешанному в делах челябинского минстроя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Приговор был изменен. Снижен размер дополнительного наказания в виде штрафа. В остальной части приговор был оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова на 2 млн рублей. Предварительно, он сообщил ей, что за эту сумму поможет ее мужу выйти из СИЗО. При этом каких-либо возможностей для этого депутат (на момент совершения преступления Ахметгаянов был действующим депутатом) не имел. Получив деньги, потратил их на личные нужды. Суд над Ахметгаяновым состоялся в мае 2024 года. Его признали виновным. В качестве наказания ему назначили четыре года условного лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. После приговора мужчина отметил, что получил то наказание, которое заслужил. Он был благодарен суду за понимание. Однако приговор был обжалован в апелляционном порядке в челябинском облсуде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский облсуд 4 октября смягчил приговор бывшему депутату Мамадышского района Республики Татарстан Булату Ахметгаянову, осужденному за мошенничество и замешанному в делах челябинского минстроя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Приговор был изменен. Снижен размер дополнительного наказания в виде штрафа. В остальной части приговор был оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова на 2 млн рублей. Предварительно, он сообщил ей, что за эту сумму поможет ее мужу выйти из СИЗО. При этом каких-либо возможностей для этого депутат (на момент совершения преступления Ахметгаянов был действующим депутатом) не имел. Получив деньги, потратил их на личные нужды. Суд над Ахметгаяновым состоялся в мае 2024 года. Его признали виновным. В качестве наказания ему назначили четыре года условного лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. После приговора мужчина отметил, что получил то наказание, которое заслужил. Он был благодарен суду за понимание. Однако приговор был обжалован в апелляционном порядке в челябинском облсуде.