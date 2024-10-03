03 октября 2024

Экс-депутату, замешанному в делах челябинского минстроя, смягчили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд снизил сумму штрафа экс-депутату Фото:

Челябинский облсуд 4 октября смягчил приговор бывшему депутату Мамадышского района Республики Татарстан Булату Ахметгаянову, осужденному за мошенничество и замешанному в делах челябинского минстроя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор был изменен. Снижен размер дополнительного наказания в виде штрафа. В остальной части приговор был оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова на 2 млн рублей. Предварительно, он сообщил ей, что за эту сумму поможет ее мужу выйти из СИЗО. При этом каких-либо возможностей для этого депутат (на момент совершения преступления Ахметгаянов был действующим депутатом) не имел. Получив деньги, потратил их на личные нужды.

Суд над Ахметгаяновым состоялся в мае 2024 года. Его признали виновным. В качестве наказания ему назначили четыре года условного лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. После приговора мужчина отметил, что получил то наказание, которое заслужил. Он был благодарен суду за понимание. Однако приговор был обжалован в апелляционном порядке в челябинском облсуде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский облсуд 4 октября смягчил приговор бывшему депутату Мамадышского района Республики Татарстан Булату Ахметгаянову, осужденному за мошенничество и замешанному в делах челябинского минстроя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Приговор был изменен. Снижен размер дополнительного наказания в виде штрафа. В остальной части приговор был оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова на 2 млн рублей. Предварительно, он сообщил ей, что за эту сумму поможет ее мужу выйти из СИЗО. При этом каких-либо возможностей для этого депутат (на момент совершения преступления Ахметгаянов был действующим депутатом) не имел. Получив деньги, потратил их на личные нужды. Суд над Ахметгаяновым состоялся в мае 2024 года. Его признали виновным. В качестве наказания ему назначили четыре года условного лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. После приговора мужчина отметил, что получил то наказание, которое заслужил. Он был благодарен суду за понимание. Однако приговор был обжалован в апелляционном порядке в челябинском облсуде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...