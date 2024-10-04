Свердловский завод намерен банкротить челябинского партнера по выпуску двигателей танков

Завод Каменска-Уральского намерен обанкротить «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске
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Алексей Текслер на Челябинском тракторном заводе УРАЛТРАК. Челябинск, увз, чтз-уралтрак
Должник претензии признал, но платить неустойки не готов Фото:

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) намерен обратиться в суд с иском о банкротстве завода «ЧТЗ-Уралтрак» по производству танковых двигателей. Как металлурги заявили в своем сообщении, претензии подтвердили три судебных решения.

«ПАО „КУМЗ“ является кредитором должника ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, что подтверждается решениями арбитражный судов Челябинской и Свердловской областей. КУМЗ уведомляет о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом», — заявили юристы метзавода на «Федресурсе».

Решения суды вынесли в июле и августе. Один из трех процессов был закрытым. Из других следует, что с июня 2021 по март 2023 годов было заключено несколько договоров поставки. Товар отгружен, есть подтверждающая документация. Однако оплаты нет. Суммы претензий включают основной долг и неустойки.

«Вопросы и разногласия, связанные с хозяйственной деятельностью урегулируются сторонами на взаимовыгодных условиях. Исполнение обязательств ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ осуществляется в установленном законом порядке», — прокомментировали URA.RU споры в пресс-службе челябинского завода.

Сумма задолженности, отметили в КУМЗ, превысила 50 млн рублей. Согласившись с основным долгом, «ЧТЗ-Уралтрак» возражал против неустоек. На все решения поданы апелляции.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис каменск-уральского завода. Ответ будет опубликован по мере поступления.

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Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) намерен обратиться в суд с иском о банкротстве завода «ЧТЗ-Уралтрак» по производству танковых двигателей. Как металлурги заявили в своем сообщении, претензии подтвердили три судебных решения. «ПАО „КУМЗ“ является кредитором должника ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, что подтверждается решениями арбитражный судов Челябинской и Свердловской областей. КУМЗ уведомляет о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом», — заявили юристы метзавода на «Федресурсе». Решения суды вынесли в июле и августе. Один из трех процессов был закрытым. Из других следует, что с июня 2021 по март 2023 годов было заключено несколько договоров поставки. Товар отгружен, есть подтверждающая документация. Однако оплаты нет. Суммы претензий включают основной долг и неустойки. «Вопросы и разногласия, связанные с хозяйственной деятельностью урегулируются сторонами на взаимовыгодных условиях. Исполнение обязательств ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ осуществляется в установленном законом порядке», — прокомментировали URA.RU споры в пресс-службе челябинского завода. Сумма задолженности, отметили в КУМЗ, превысила 50 млн рублей. Согласившись с основным долгом, «ЧТЗ-Уралтрак» возражал против неустоек. На все решения поданы апелляции. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис каменск-уральского завода. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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