Свердловский завод намерен банкротить челябинского партнера по выпуску двигателей танков

Завод Каменска-Уральского намерен обанкротить «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске

04 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Должник претензии признал, но платить неустойки не готов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) намерен обратиться в суд с иском о банкротстве завода «ЧТЗ-Уралтрак» по производству танковых двигателей. Как металлурги заявили в своем сообщении, претензии подтвердили три судебных решения. «ПАО „КУМЗ“ является кредитором должника ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, что подтверждается решениями арбитражный судов Челябинской и Свердловской областей. КУМЗ уведомляет о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом», — заявили юристы метзавода на «Федресурсе». Решения суды вынесли в июле и августе. Один из трех процессов был закрытым. Из других следует, что с июня 2021 по март 2023 годов было заключено несколько договоров поставки. Товар отгружен, есть подтверждающая документация. Однако оплаты нет. Суммы претензий включают основной долг и неустойки. «Вопросы и разногласия, связанные с хозяйственной деятельностью урегулируются сторонами на взаимовыгодных условиях. Исполнение обязательств ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ осуществляется в установленном законом порядке», — прокомментировали URA.RU споры в пресс-службе челябинского завода. Сумма задолженности, отметили в КУМЗ, превысила 50 млн рублей. Согласившись с основным долгом, «ЧТЗ-Уралтрак» возражал против неустоек. На все решения поданы апелляции. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис каменск-уральского завода. Ответ будет опубликован по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) намерен обратиться в суд с иском о банкротстве завода «ЧТЗ-Уралтрак» по производству танковых двигателей. Как металлурги заявили в своем сообщении, претензии подтвердили три судебных решения. «ПАО „КУМЗ“ является кредитором должника ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, что подтверждается решениями арбитражный судов Челябинской и Свердловской областей. КУМЗ уведомляет о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом», — заявили юристы метзавода на «Федресурсе». Решения суды вынесли в июле и августе. Один из трех процессов был закрытым. Из других следует, что с июня 2021 по март 2023 годов было заключено несколько договоров поставки. Товар отгружен, есть подтверждающая документация. Однако оплаты нет. Суммы претензий включают основной долг и неустойки. «Вопросы и разногласия, связанные с хозяйственной деятельностью урегулируются сторонами на взаимовыгодных условиях. Исполнение обязательств ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ осуществляется в установленном законом порядке», — прокомментировали URA.RU споры в пресс-службе челябинского завода. Сумма задолженности, отметили в КУМЗ, превысила 50 млн рублей. Согласившись с основным долгом, «ЧТЗ-Уралтрак» возражал против неустоек. На все решения поданы апелляции. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис каменск-уральского завода. Ответ будет опубликован по мере поступления.