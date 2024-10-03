03 октября 2024

В Тюменской области медработникам поднимут зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Оклады медиков вырастут на 15-19%
Оклады медиков вырастут на 15-19% Фото:

Тюменские власти поднимут оклады медработников. Соответствующий проект документа есть в распоряжении URA.RU. Увеличение произойдет на 15-19%, в зависимости от квалификационных групп сотрудников.

«В рамках реализации рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год, увеличить должностные оклады медицинских и фармацевтических работников», — говорится в проекте документа. В случае принятия, он вступит в силу с 1 декабря.

В частности, оклады сотрудников, на основании которых рассчитывается заработная плата, вырастут на 15-19%. К примеру, сейчас оклады санитарок составляют 19 706 рублей, а будут 23 056 рублей. Руководителю бюро МСЭ вместо фиксированных в настоящее время 53 695 рублей будут начислять 63 897 рублей. А фельдшерам скорой помощи —  30 689 рублей вместо 26 686 рублей.

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Тюменские власти поднимут оклады медработников. Соответствующий проект документа есть в распоряжении URA.RU. Увеличение произойдет на 15-19%, в зависимости от квалификационных групп сотрудников. «В рамках реализации рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год, увеличить должностные оклады медицинских и фармацевтических работников», — говорится в проекте документа. В случае принятия, он вступит в силу с 1 декабря. В частности, оклады сотрудников, на основании которых рассчитывается заработная плата, вырастут на 15-19%. К примеру, сейчас оклады санитарок составляют 19 706 рублей, а будут 23 056 рублей. Руководителю бюро МСЭ вместо фиксированных в настоящее время 53 695 рублей будут начислять 63 897 рублей. А фельдшерам скорой помощи —  30 689 рублей вместо 26 686 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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