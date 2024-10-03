В Тюменской области медработникам поднимут зарплаты

Тюменские власти поднимут оклады медработников. Соответствующий проект документа есть в распоряжении URA.RU. Увеличение произойдет на 15-19%, в зависимости от квалификационных групп сотрудников.
«В рамках реализации рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2024 год, увеличить должностные оклады медицинских и фармацевтических работников», — говорится в проекте документа. В случае принятия, он вступит в силу с 1 декабря.
В частности, оклады сотрудников, на основании которых рассчитывается заработная плата, вырастут на 15-19%. К примеру, сейчас оклады санитарок составляют 19 706 рублей, а будут 23 056 рублей. Руководителю бюро МСЭ вместо фиксированных в настоящее время 53 695 рублей будут начислять 63 897 рублей. А фельдшерам скорой помощи — 30 689 рублей вместо 26 686 рублей.
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