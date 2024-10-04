В Екатеринбурге резко выросли зарплаты работникам автосервисов

«Авито Работа»: в Екатеринбурге на 28% выросли зарплаты в сфере ремонта авто

04 октября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Специалистам по ремонту авто платят в среднем 99,8 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге зарплаты специалистов по ремонту и обслуживанию автомобилей выросли на 28%. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». «Соискатели в сфере ремонта и обслуживания автомобилей могут рассчитывать на зарплату в 99,8 тысяч рублей», — приводят данные в исследовании. Рост зарплат произошел на 28%. Также значительный рост зарплатных предложений наблюдается среди операторов стационарных установок, в среднем им готовы платить 87,8 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают работники складов и производственных линий, для них зарплаты выросли на 25% и составляют 68,5 тысяч рублей. Средние зарплаты в салонах красоты достигли 67,6 тысяч рублей (+25%), операторам металлообрабатывающих и отделочных цехов работодатели в среднем предлагают 91 тысячу рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге зарплаты специалистов по ремонту и обслуживанию автомобилей выросли на 28%. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». «Соискатели в сфере ремонта и обслуживания автомобилей могут рассчитывать на зарплату в 99,8 тысяч рублей», — приводят данные в исследовании. Рост зарплат произошел на 28%. Также значительный рост зарплатных предложений наблюдается среди операторов стационарных установок, в среднем им готовы платить 87,8 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают работники складов и производственных линий, для них зарплаты выросли на 25% и составляют 68,5 тысяч рублей. Средние зарплаты в салонах красоты достигли 67,6 тысяч рублей (+25%), операторам металлообрабатывающих и отделочных цехов работодатели в среднем предлагают 91 тысячу рублей.