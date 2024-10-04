ГУР Украины опубликовало видео с якобы подрывом главы охраны ЗАЭС

Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало кадры с якобы подрывом автомобиля сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре. Видео размещено в telegram-канале украинского ведомства.
На кадрах видно, как автомобиль подрывается на ходу. Однако нет подтверждения того, что это именно автомобиль сотрудника АЭС — главы охраны Короткого. В ГУР заявили, что будут и дальше организовывать подобные случаи «возмездия».
Автомобиль в Энергодаре был подорван утром 4 октября. В результате происшествия погиб работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Он умер в больнице от полученных при подрыве ранений.
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