ГУР Украины опубликовало видео с якобы подрывом главы охраны ЗАЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, обстрел, энергодар
В Энергодаре подорвали автомобиль сотрудника Запорожской АЭС Фото:

Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало кадры с якобы подрывом автомобиля сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре. Видео размещено в telegram-канале украинского ведомства.

На кадрах видно, как автомобиль подрывается на ходу. Однако нет подтверждения того, что это именно автомобиль сотрудника АЭС — главы охраны Короткого. В ГУР заявили, что будут и дальше организовывать подобные случаи «возмездия».

Автомобиль в Энергодаре был подорван утром 4 октября. В результате происшествия погиб работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Он умер в больнице от полученных при подрыве ранений.

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Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало кадры с якобы подрывом автомобиля сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре. Видео размещено в telegram-канале украинского ведомства. На кадрах видно, как автомобиль подрывается на ходу. Однако нет подтверждения того, что это именно автомобиль сотрудника АЭС — главы охраны Короткого. В ГУР заявили, что будут и дальше организовывать подобные случаи «возмездия». Автомобиль в Энергодаре был подорван утром 4 октября. В результате происшествия погиб работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Он умер в больнице от полученных при подрыве ранений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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