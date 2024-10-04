В Энергодаре подорвали сотрудника Запорожской АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
В Энергодаре подорвали автомобиль сотрудника Запорожской АЭС Фото:

В Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника Запорожской атомной электростанции. Мужчина скончался от травм на месте. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности <…> Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало», — передает Следком в своем telegram-канале. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице.

Украина неоднократно атаковала Запорожскую АЭС. Месяцем ранее сообщалось, что беспилотник был подорван на территории станции.

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В Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника Запорожской атомной электростанции. Мужчина скончался от травм на месте. Об этом сообщает Следственный комитет. «Транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности <…> Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало», — передает Следком в своем telegram-канале. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице. Украина неоднократно атаковала Запорожскую АЭС. Месяцем ранее сообщалось, что беспилотник был подорван на территории станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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