В Энергодаре подорвали сотрудника Запорожской АЭС

В Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника Запорожской атомной электростанции. Мужчина скончался от травм на месте. Об этом сообщает Следственный комитет.
«Транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности <…> Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало», — передает Следком в своем telegram-канале. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице.
Украина неоднократно атаковала Запорожскую АЭС. Месяцем ранее сообщалось, что беспилотник был подорван на территории станции.
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В Запорожской области подорвали автомобиль сотрудника Запорожской атомной электростанции. Мужчина скончался от травм на месте. Об этом сообщает Следственный комитет. «Транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности <…> Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало», — передает Следком в своем telegram-канале. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице. Украина неоднократно атаковала Запорожскую АЭС. Месяцем ранее сообщалось, что беспилотник был подорван на территории станции.