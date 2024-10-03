Курганская семья назвала дочь Россией

В Курганской области одна из семей назвала свою новорожденную дочь необычным именем Россия. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте». Это имя стало одним из самых редких для новорожденных девочек в сентябре 2024 года.
«В сентябре в Курганской области зарегистрировано больше мальчиков.Среди редких мужских имен месяца Виктор, Герман, Игорь, Савва, Филипп, Эмин, Ян, Станислав, Глеб. Единожды в сентябре девочек называли Оливия, Россия, Аниса, Елена, Аполлинария, Мелания, Алисия, Белла, Рианна», — указано в посте.
Согласно данным ЗАГСа, в сентябре в Курганской области были популярны имена Михаил и Виктория, которые чаще всего выбирали для новорожденных мальчиков и девочек соответственно. Также в числе популярных имен оказались Арсений, Тимофей, Анна, Артем, Иван, Роман и София. В то же время, имя Россия встретилось всего один раз, что делает его уникальным выбором среди других имен.
Помимо России, среди редких имен для девочек в сентябре также присутствовали Оливия, Аниса, Елена, Аполлинария, Мелания, Алисия, Белла и Рианна. В целом, за месяц в регионе было зарегистрировано больше мальчиков, чем девочек.
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