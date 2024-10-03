03 октября 2024

Курганская семья назвала дочь Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку из Кургана назвали Россией
Девочку из Кургана назвали Россией Фото:

В Курганской области одна из семей назвала свою новорожденную дочь необычным именем Россия. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте». Это имя стало одним из самых редких для новорожденных девочек в сентябре 2024 года.

«В сентябре в Курганской области зарегистрировано больше мальчиков.Среди редких мужских имен месяца Виктор, Герман, Игорь, Савва, Филипп, Эмин, Ян, Станислав, Глеб. Единожды в сентябре девочек называли Оливия, Россия, Аниса, Елена, Аполлинария, Мелания, Алисия, Белла, Рианна», — указано в посте.

Согласно данным ЗАГСа, в сентябре в Курганской области были популярны имена Михаил и Виктория, которые чаще всего выбирали для новорожденных мальчиков и девочек соответственно. Также в числе популярных имен оказались Арсений, Тимофей, Анна, Артем, Иван, Роман и София. В то же время, имя Россия встретилось всего один раз, что делает его уникальным выбором среди других имен.

Помимо России, среди редких имен для девочек в сентябре также присутствовали Оливия, Аниса, Елена, Аполлинария, Мелания, Алисия, Белла и Рианна. В целом, за месяц в регионе было зарегистрировано больше мальчиков, чем девочек. 

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В Курганской области одна из семей назвала свою новорожденную дочь необычным именем Россия. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте». Это имя стало одним из самых редких для новорожденных девочек в сентябре 2024 года. «В сентябре в Курганской области зарегистрировано больше мальчиков.Среди редких мужских имен месяца Виктор, Герман, Игорь, Савва, Филипп, Эмин, Ян, Станислав, Глеб. Единожды в сентябре девочек называли Оливия, Россия, Аниса, Елена, Аполлинария, Мелания, Алисия, Белла, Рианна», — указано в посте. Согласно данным ЗАГСа, в сентябре в Курганской области были популярны имена Михаил и Виктория, которые чаще всего выбирали для новорожденных мальчиков и девочек соответственно. Также в числе популярных имен оказались Арсений, Тимофей, Анна, Артем, Иван, Роман и София. В то же время, имя Россия встретилось всего один раз, что делает его уникальным выбором среди других имен. Помимо России, среди редких имен для девочек в сентябре также присутствовали Оливия, Аниса, Елена, Аполлинария, Мелания, Алисия, Белла и Рианна. В целом, за месяц в регионе было зарегистрировано больше мальчиков, чем девочек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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