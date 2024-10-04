В Польше «детская водка» привела к скандалу и отставкам чиновников

В Польских магазинах появились ароматизированные напитки, на основе водки, внешне напоминающие продукцию для детей. Вокруг этого товара разразился большой скандал, после которого в отставку ушли несколько чиновников.
«Польский производитель выпустил ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водку крепостью 40% в пластиковых тюбиках. Внешне они очень похожи на упаковки с детскими соками. Местные журналисты окрестили этот продукт „алко-тюбики“ или „детская водка“. Отреагировало также руководство страны», — пишет РИА Новости. На появление нового товара отреагировало руководство страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация повлечет кадровые последствия для людей. которые не проявили бдительности. Он отметил, что этот вопрос касается безопасности и здоровья детей.
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В Польских магазинах появились ароматизированные напитки, на основе водки, внешне напоминающие продукцию для детей. Вокруг этого товара разразился большой скандал, после которого в отставку ушли несколько чиновников. «Польский производитель выпустил ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водку крепостью 40% в пластиковых тюбиках. Внешне они очень похожи на упаковки с детскими соками. Местные журналисты окрестили этот продукт „алко-тюбики“ или „детская водка“. Отреагировало также руководство страны», — пишет РИА Новости. На появление нового товара отреагировало руководство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация повлечет кадровые последствия для людей. которые не проявили бдительности. Он отметил, что этот вопрос касается безопасности и здоровья детей.