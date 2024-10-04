Вместе со студентами Жога прошел по территории кампуса
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга и встретил там студентов из своей родной ДНР. Видео опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале.
«У вас здесь большая площадка, даже захотелось заново пойти учиться», — поделился Жога. Он проводит свой первый день в Екатеринбурге. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. Что о нем известно, в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!