Полпред Жога встретил студентов из родной ДНР в кампусе УрФУ. Видео

04 октября 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Вместе со студентами Жога прошел по территории кампуса Фото: Petrov Sergey / Global Look Press новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга и встретил там студентов из своей родной ДНР. Видео опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. «У вас здесь большая площадка, даже захотелось заново пойти учиться», — поделился Жога. Он проводит свой первый день в Екатеринбурге. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. Что о нем известно, в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга и встретил там студентов из своей родной ДНР. Видео опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. «У вас здесь большая площадка, даже захотелось заново пойти учиться», — поделился Жога. Он проводит свой первый день в Екатеринбурге. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. Что о нем известно, в материале URA.RU.