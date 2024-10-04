Полпред Жога встретил студентов из родной ДНР в кампусе УрФУ. Видео

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Вместе со студентами Жога прошел по территории кампуса Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга и встретил там студентов из своей родной ДНР. Видео опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале.

«У вас здесь большая площадка, даже захотелось заново пойти учиться», — поделился Жога. Он проводит свой первый день в Екатеринбурге. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. Что о нем известно, в материале URA.RU.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга и встретил там студентов из своей родной ДНР. Видео опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. «У вас здесь большая площадка, даже захотелось заново пойти учиться», — поделился Жога. Он проводит свой первый день в Екатеринбурге. О назначении Жоги полпредом было объявлено в ночь на 3 октября. Что о нем известно, в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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