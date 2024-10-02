СВО, дружба с Кадыровым и уроки от Вайно: профайл нового уральского полпреда Жоги

Новый полпред в УрФО Жога стажировался у главы администрации президента Вайно

Артему Жоге 49 лет, в политику он пришел только год назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога — загадка для местной элиты. Его политическая карьера началась после знакомства с Владимиром Путиным, когда Жога получал из его рук звезду Героя России за погибшего сына. Жога возглавлял Народный совет ДНР и проходил стажировку у главы администрации президента Антона Вайно. Московские телеграмеры называют Жогу протеже замглавы АП Сергея Кириенко, а среди его друзей — глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущий Владимир Соловьев. Что еще известно о новом уральском полпреде, из открытых источников собрало URA.RU.

Детство в Магадане и бизнес в Донецке

Артему Жоге 49 лет. Он родился в небольшом поселке в Магаданской области, закончил там школу, а в 90-е переехал в донецкий Славянск. Здесь в 17 лет он женился, а спустя год у него родился сын Владимир. С его матерью они разошлись почти сразу, рассказывал Жога в одном из интервью. Мальчик часто приходил к отцу на работу — тот держал торговую точку на рынке, где продавал рыбу. Со временем их стало несколько, владел Жога-старший и парикмахерской. «Дополнительный заработок никогда не мешает. Была и выездная торговля — я купил пикап, торговал рыбой с бочки. Когда сын закончил школу и пошел учиться, одну точку выделил ему для заработка. Он справлялся очень хорошо», — рассказывал Артем Жога.

С уральцем Сергеем Носовым, который сейчас руководит Магаданской областью telegram-канал Артема Жоги Фото:

Его биография тесно переплетена с биографией сына Владимира. С ним Жога был очень близок. Настолько, что даже первые походы в клуб были совместными. 16-летний Вова представлял отца как старшего брата. «Мы много времени проводили друг с другом, работали, какие-то вещи обсуждали», — рассказывал Жога. Обсуждали и первые массовые протесты в Киеве в 2013 году.

«Спарта»

Уже тогда было понятно, что протесты будут не только в украинской столице. «Наш регион всегда считался западной Украиной изгоем, а мы — не совсем правильные украинцы, не сформировавшиеся личности — москаляки мы были. Было понятно, что добра здесь не будет. Началась точка отсчета противостояния большого Запада и Востока», — описывал свой настрой в те годы Жога.

Вскоре события начали развиваться непосредственно в Славянске. 12 апреля 2014 года был захвачен отдел милиции и СБУ в Славянске, и Жога с сыном присоединились к отряду ополченцев — помогали строить баррикады. Тогда же они познакомились с Арсеном Павловым («Моторола») — командиром легендарного разведывательного батальона «Спарта». Он сформировался как раз в 2014—2015 годах и принимал участие в самых жестоких боях тех лет, да и сейчас действует на самых сложных участках.

«Пришла беда в город. Прилетели первые снаряды. В принципе, ничего не оставалось делать, как встать на защиту. У меня в соседний дом прилетела одна из ракет „Градов“. Погибла соседка, она как раз пила чай на кухне. Была моей покупательницей на рынке. Наверное, это и был тот самый щелчок, когда возник позыв все-таки взять в руки оружие и пойти воевать», — рассказывал Жога.

Владимир Жога, получивший к тому моменту позывной «Воха», вступил в ополчение, но был против того, чтобы то же самое сделал отец (взявший позывной «Колыма»). Настаивал, чтобы тот продолжил заниматься бизнесом, помогал с тыловым обеспечением. А когда видел его на передовых позициях, ругался так, что родителю приходилось даже прятаться.

Командование батальоном «Спарта» Жога принял в марте 2022 года telegram-канал Артема Жоги Фото:

«Моторола» погиб в октябре 2016 года, командование батальоном принял 23-летний «Воха». Он руководил подразделением вплоть до марта 2022 года. Тогда вместе со своими бойцами он помогал жителям одного из населенных пунктов выйти по мирному коридору в рамках «режима тишины», но в какой-то момент украинские военные открыли огонь по людям. Жога бросился своим телом прикрывать мирных жителей и погиб. За этот подвиг 28-летнему бойцу присвоили звания Героя РФ и Героя ДНР посмертно, а спустя два месяца Путин лично вручил отцу погибшего золотую звезду. Этот момент стал судьбоносным.

Первые шаги в политике

После смерти сына командование «Спартой» перешло отцу. В сентябре 2022-года он завел telegram-канал, а первый пост был из Донецкого аэропорта, в котором он с батальоном организовал голосование в рамках референдума о вхождении новых регионов в состав России. «Я ждал этого дня восемь лет. Мы шли к нему наперекор всем. Конечно же, мой голос однозначен — да», — писал Жога. Сводки с фронта постепенно стали разбавлять нейтральные сообщения — репосты из telegram-канала главы ДНР Дениса Пушилина, отзывы на выступление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, анонс участия в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения».

Позднее Жога, отвечая на вопрос одного из студентов, так объяснит свой интерес к политике: «Поступили предложения поучаствовать в праймериз, а я подумал, война войной, но нужно настраивать политическую, гражданскую жизнь в стране. Потому что очень много людей на протяжении этих восьми лет боевых действий были забыты и потеряны в чем-то, не находили каких-то ответов на свои вопросы».

В феврале 2023 года Жогу включили в блокирующий санкционный список США, а также ЕС. В этом же году он вступил в «Единую Россию», а в ходе региональных выборов в ДНР был избран членом местного Народного совета, а затем и его председателя. Заступив на пост, стал вести telegram-канал активнее — рассказывал, какие инициативы им с депутатами удалось реализовать, какие проблемы решить, особое внимание уделял молодежи. В ноябре 2023 году ему присвоено звание Героя ДНР.

Жога обращался к Путину от лица военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба и активно ездил по регионам. В день, когда Жога предложил Путину переизбираться, Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения в «коллаборационизме» и «сотрудничестве с государством-агрессором», а основанием стала его деятельность на посту главы Народного совета ДНР. Жога это комментировать не стал. «Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», — говорил он журналистам.

Наставничество у Вайно

В феврале 2024-го Жога стал участником новой путинской программы «Время героев», призванной интегрировать участников СВО в структуры управления страной. Из 44 тысяч заявок для первого потока отобрали всего 83 человека. Лекции для них читали первые лица страны — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замруководителя АП Максим Орешкин, министры Сергей Кравцов (просвещение), Валерий Фальков (наука и высшее образование), Михаил Дегтярев (спорт) и другие. Наставником Жоги был глава администрации президента Антон Вайно.

«Я надеюсь, что в процессе обучения, в процессе работы и прохождения практики под руководством такого наставника я приобрету богатый опыт, который буду применять и в своем регионе, а в будущем мы, люди-солдаты, куда нас пошлют, там и будем работать. Соответственно, на новых этапах жизни, на тех фронтах, куда нас отправит наш президент, выполнять поставленные задачи, восстанавливать какой-то регион, подымать какое-то направление промышленности или сельского хозяйства», — рассказывал Жога.

Владимир Соловьев давно поддерживает батальон «Спарта» telegram-канал Артема Жоги Фото:

Дружба с Кадыровым и Соловьевым

В своих соцсетях Жога неоднократно подчеркивал, что дружен с телеведущим Владимиром Соловьевым. Тот уже давно помогает «Спарте», снимал сюжеты про батальон и лично бывал в республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги. А когда у Соловьева был юбилей, Жога тепло его поздравлял.

Неоднократно помогал «Спарте» и глава Чечни Рамзан Кадыров. Его Жога называет «братом» у себя в telegram-канале. В хороших отношениях он также с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Жога также активно сотрудничает с «Народным фронтом» и с фондом «Защитники Отечества».

Работа в народном совете ДНР

Жога — «вдумчивый и включенный руководитель, который за год работы на посту пред