В тюменском театральном центре новый руководитель

Ирина Вадачкория стала руководителем тюменского театрального центра «Космос»
С 1 октября 2024 должность руководителя тюменского театрального центра «Космос» заняла Ирина Вадачкория. Информация об этом опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте»
«Знакомство с „новыми людьми“ сотрудниками театра. Ирина Вадачкория — режиссер, куратор и менеджер креативных проектов, руководитель молодежного театрального центра „Космос“», — опубликовано на странице учреждения.
Ранее URA.RU писало о том, что театральный центр «Космос» снесут в 2026 году. И на прежнем месте построят школу и досуговый центр.
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