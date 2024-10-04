В тюменском театральном центре новый руководитель

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Ирина Вадачкория стала руководителем тюменского театрального центра «Космос»
Ирина Вадачкория стала руководителем тюменского театрального центра «Космос» Фото:

С 1 октября 2024 должность руководителя тюменского театрального центра «Космос» заняла Ирина Вадачкория. Информация об этом опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

«Знакомство с „новыми людьми“ сотрудниками театра. Ирина Вадачкория — режиссер, куратор и менеджер креативных проектов, руководитель молодежного театрального центра „Космос“», — опубликовано на странице учреждения.

Ранее URA.RU писало о том, что театральный центр «Космос» снесут в 2026 году. И на прежнем месте построят школу и досуговый центр.

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С 1 октября 2024 должность руководителя тюменского театрального центра «Космос» заняла Ирина Вадачкория. Информация об этом опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» «Знакомство с „новыми людьми“ сотрудниками театра. Ирина Вадачкория — режиссер, куратор и менеджер креативных проектов, руководитель молодежного театрального центра „Космос“», — опубликовано на странице учреждения. Ранее URA.RU писало о том, что театральный центр «Космос» снесут в 2026 году. И на прежнем месте построят школу и досуговый центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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