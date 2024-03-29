Стало известно, когда снесут тюменский театр «Космос»

В Тюмени театральный центр «Космос» снесут в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Театральный центр Космос. Тюмень, театральный центр космос
На месте театра построят школу и досуговый центр Фото:

В Тюмени театральный центр «Космос» планируют снести в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее сообщалось, что на месте театра построят школу и досуговый центр.

«Предварительно снос здания запланирован на 2026 год. Молодежный театральный центр „Космос“ будет сохранен на прежнем месте, но уже в новом здании. На этапе строительства нового здания деятельность пространства будет временно перемещена на другую площадку», — рассказали агентству в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Новое здание театра будет в пять раз больше существующего.

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В Тюмени театральный центр «Космос» планируют снести в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее сообщалось, что на месте театра построят школу и досуговый центр. «Предварительно снос здания запланирован на 2026 год. Молодежный театральный центр „Космос“ будет сохранен на прежнем месте, но уже в новом здании. На этапе строительства нового здания деятельность пространства будет временно перемещена на другую площадку», — рассказали агентству в департаменте. Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Новое здание театра будет в пять раз больше существующего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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