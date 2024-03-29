Стало известно, когда снесут тюменский театр «Космос»

В Тюмени театральный центр «Космос» снесут в 2026 году

29 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

На месте театра построят школу и досуговый центр Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени театральный центр «Космос» планируют снести в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее сообщалось, что на месте театра построят школу и досуговый центр. «Предварительно снос здания запланирован на 2026 год. Молодежный театральный центр „Космос“ будет сохранен на прежнем месте, но уже в новом здании. На этапе строительства нового здания деятельность пространства будет временно перемещена на другую площадку», — рассказали агентству в департаменте. Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Новое здание театра будет в пять раз больше существующего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени театральный центр «Космос» планируют снести в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее сообщалось, что на месте театра построят школу и досуговый центр. «Предварительно снос здания запланирован на 2026 год. Молодежный театральный центр „Космос“ будет сохранен на прежнем месте, но уже в новом здании. На этапе строительства нового здания деятельность пространства будет временно перемещена на другую площадку», — рассказали агентству в департаменте. Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Новое здание театра будет в пять раз больше существующего.