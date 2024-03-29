Стало известно, когда снесут тюменский театр «Космос»

В Тюмени театральный центр «Космос» планируют снести в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее сообщалось, что на месте театра построят школу и досуговый центр.
«Предварительно снос здания запланирован на 2026 год. Молодежный театральный центр „Космос“ будет сохранен на прежнем месте, но уже в новом здании. На этапе строительства нового здания деятельность пространства будет временно перемещена на другую площадку», — рассказали агентству в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Новое здание театра будет в пять раз больше существующего.
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В Тюмени театральный центр «Космос» планируют снести в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ранее сообщалось, что на месте театра построят школу и досуговый центр. «Предварительно снос здания запланирован на 2026 год. Молодежный театральный центр „Космос“ будет сохранен на прежнем месте, но уже в новом здании. На этапе строительства нового здания деятельность пространства будет временно перемещена на другую площадку», — рассказали агентству в департаменте. Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Новое здание театра будет в пять раз больше существующего.