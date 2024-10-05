Мэрия Тюмени не нашла желающих следить за уровнем воды в мелеющей Туре

06 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Власти не нашли подрядчика для слежки за уровнем воды в реке Фото: Денис Моргунов © URA.RU На торги по оказанию услуг по отслеживанию состояния окружающей среды в Тюмени, в частности — уровня воды в реке Туре, объявленные мэрией города, не заявилось ни одного подрядчика, из-за чего аукцион не состоялся. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды в городе Тюмени (уровня воды в реке Тура, количестве выпавших осадков, прогнозе погоды и пр.). В связи с тем, что не подано ни одной заявки, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится на сайте госзакупок. Потенциальному подрядчику предлагали 352 000 рублей. За эти деньги он должен был собирать данные и передавать их властям до конца ноября 2025 года. Сумма является максимальной, которую за последние восемь лет администрация готова была предложить за эти услуги. Ранее контракт всегда получало Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако в этом году оно не стало заявляться на аукцион. URA.RU направило в учреждение запрос с вопросом о том, с чем это связано. Ответ ожидается. Как ранее писало URA.RU, река тура в Тюмени продолжает мелеть. В сентябре за три недели уровень воды упал больше, чем на метр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На торги по оказанию услуг по отслеживанию состояния окружающей среды в Тюмени, в частности — уровня воды в реке Туре, объявленные мэрией города, не заявилось ни одного подрядчика, из-за чего аукцион не состоялся. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды в городе Тюмени (уровня воды в реке Тура, количестве выпавших осадков, прогнозе погоды и пр.). В связи с тем, что не подано ни одной заявки, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится на сайте госзакупок. Потенциальному подрядчику предлагали 352 000 рублей. За эти деньги он должен был собирать данные и передавать их властям до конца ноября 2025 года. Сумма является максимальной, которую за последние восемь лет администрация готова была предложить за эти услуги. Ранее контракт всегда получало Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако в этом году оно не стало заявляться на аукцион. URA.RU направило в учреждение запрос с вопросом о том, с чем это связано. Ответ ожидается. Как ранее писало URA.RU, река тура в Тюмени продолжает мелеть. В сентябре за три недели уровень воды упал больше, чем на метр.