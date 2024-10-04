Свердловские чиновники выгоняют из квартиры врача с ребенком-инвалидом

Мэрия Богдановича хочет отсудить у семьи с ребенком-инвалидом служебное жилье

04 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Чиновники обратились в суд, требуя от Артамоновых покинуть жилище (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация городского округа Богданович (Свердловская область) пытается выселить из служебной квартиры семью врача, где растет ребенок-инвалид. Решение вопроса дошло до суда. URA.RU выслушано обе стороны конфликта. Артамоновы переехали на Урал из Читы. Глава семейства, Олег Артамонов, в 2015 году устроился работать в центральную городскую больницу — он оперирующий ортопед-травматолог. От администрации мужчине выделили двухкомнатную служебную квартиру. Именно из-за нее сейчас и разгорелся спор. Медик не нашел понимания с руководством и ушел из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Когда президент Путин назначил дополнительные выплаты врачам, мой муж стал получать их не в полном объеме. Оказалось, что трудовой договор заключен так, что у него два основных места работы — в стационаре и в поликлинике. Он об этом не знал. Поэтому дополнительную выплату ему платили в половинном размере. Он пытался убедить начальство изменить трудовой договор, но ему не разрешили», — рассказала жена врача, Александра. Тогда медик решил уволиться из поликлиники, чтобы остаться на одном рабочем месте. К тому же нагрузка в поликлинике становилась непомерной, зарплата же при этом, по его словам, не росла. Но и тут руководство не пошло навстречу врачу: ему предложили перевод в стационар, который подразумевал возвращение в поликлинику «по производственной необходимости». «Тогда мы обратились в суд, и там признали нарушение трудового договора. Муж перешел в стационар, но начались гонения, нападки, стали лишать надбавок», — говорит Александра. Родители настаивают, что их девочке положена отдельная комната Фото: Анна Майорова © URA.RU В итоге в прошлом году Артамонов уволился из больницы и перешел работать в медсанчасть местного завода. После расторжения трудового договора с клиникой и встал вопрос о служебном жилье. Администрация, которой принадлежит квартира, потребовала от семьи съехать. Взамен им предложили скромную однушку на окраине. «Но у нас семилетняя дочка, инвалид. С ее заболеванием она имеет право на отдельную комнату в квартире. А квартира, что нам предлагают, очень тесная, далеко и от школы (девочка пошла в первый класс — URA.RU), и от реабилитационного центра», — сетует ее мама. Поддержал Артамоновых и юрист Сергей Барсуков. По его словам, согласно жилищному кодексу не могут быть выселены из служебного жилья без предоставления новой жилплощади семьи, в которых есть ребенок-инвалид. «А ребенок с таким тяжелым заболеванием, как у Артамоновых, по нормам действующего законодательства имеет право на отдельную комнату. Поэтому мы и боремся, чтобы чиновники оставили врачу его квартиру», — подчеркнул он. Точку в споре должен поставить суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «При выселении из служебного жилья не учитывается норма предоставлений, там без разницы — хоть 18 квадратных метров, хоть общежитие. Но мы понимаем, что там ребенок-инвалид, и не выселяем их на улицу, в пустоту. Мы предложили им однокомнатную квартиру, в которой произвели ремонт. С прекращением трудовых отношений с ЦРБ они должны сдать служебное жилье», — утверждает главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Богдановича Лариса Софрыгина. Чиновники обратились в суд, требуя от Артамоновых освободить жилплощадь. По этому делу уже начались процессы. Между тем семья как малоимущая и нуждающаяся в жилье встала в очередь на квартиру. Номер их очереди — 408. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация городского округа Богданович (Свердловская область) пытается выселить из служебной квартиры семью врача, где растет ребенок-инвалид. Решение вопроса дошло до суда. URA.RU выслушано обе стороны конфликта. Артамоновы переехали на Урал из Читы. Глава семейства, Олег Артамонов, в 2015 году устроился работать в центральную городскую больницу — он оперирующий ортопед-травматолог. От администрации мужчине выделили двухкомнатную служебную квартиру. Именно из-за нее сейчас и разгорелся спор. «Когда президент Путин назначил дополнительные выплаты врачам, мой муж стал получать их не в полном объеме. Оказалось, что трудовой договор заключен так, что у него два основных места работы — в стационаре и в поликлинике. Он об этом не знал. Поэтому дополнительную выплату ему платили в половинном размере. Он пытался убедить начальство изменить трудовой договор, но ему не разрешили», — рассказала жена врача, Александра. Тогда медик решил уволиться из поликлиники, чтобы остаться на одном рабочем месте. К тому же нагрузка в поликлинике становилась непомерной, зарплата же при этом, по его словам, не росла. Но и тут руководство не пошло навстречу врачу: ему предложили перевод в стационар, который подразумевал возвращение в поликлинику «по производственной необходимости». «Тогда мы обратились в суд, и там признали нарушение трудового договора. Муж перешел в стационар, но начались гонения, нападки, стали лишать надбавок», — говорит Александра. В итоге в прошлом году Артамонов уволился из больницы и перешел работать в медсанчасть местного завода. После расторжения трудового договора с клиникой и встал вопрос о служебном жилье. Администрация, которой принадлежит квартира, потребовала от семьи съехать. Взамен им предложили скромную однушку на окраине. «Но у нас семилетняя дочка, инвалид. С ее заболеванием она имеет право на отдельную комнату в квартире. А квартира, что нам предлагают, очень тесная, далеко и от школы (девочка пошла в первый класс — URA.RU), и от реабилитационного центра», — сетует ее мама. Поддержал Артамоновых и юрист Сергей Барсуков. По его словам, согласно жилищному кодексу не могут быть выселены из служебного жилья без предоставления новой жилплощади семьи, в которых есть ребенок-инвалид. «А ребенок с таким тяжелым заболеванием, как у Артамоновых, по нормам действующего законодательства имеет право на отдельную комнату. Поэтому мы и боремся, чтобы чиновники оставили врачу его квартиру», — подчеркнул он. «При выселении из служебного жилья не учитывается норма предоставлений, там без разницы — хоть 18 квадратных метров, хоть общежитие. Но мы понимаем, что там ребенок-инвалид, и не выселяем их на улицу, в пустоту. Мы предложили им однокомнатную квартиру, в которой произвели ремонт. С прекращением трудовых отношений с ЦРБ они должны сдать служебное жилье», — утверждает главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Богдановича Лариса Софрыгина. Чиновники обратились в суд, требуя от Артамоновых освободить жилплощадь. По этому делу уже начались процессы. Между тем семья как малоимущая и нуждающаяся в жилье встала в очередь на квартиру. Номер их очереди — 408.