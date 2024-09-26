В ХМАО участники СВО будут получать земельные участки вне очереди

Участникам СВО в ХМАО будут предоставляться бесплатные земельные участки вне очереди. Такое решение приняли депутаты на 36 заседании думы ХМАО.
«Добавили еще одну категорию, которая имеет право на внеочередное предоставление земельного участка. Это добровольцы — те, которые служат в войсках национальной гвардии. Они и члены их семей, начиная с периода вступления закона в силу, будут иметь право на предоставление бесплатного земельного участка», — приводятся слова спикера окружной думы Бориса Хохрякова на сайте парламента ХМАО.
Ранее глава региона Руслан Кухарук анонсировал новые меры поддержки для детей участников СВО. Они коснутся абитуриентов, которые поступают в учебные заведения с начальным и профессиональным средним образованием.
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