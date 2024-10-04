Куйвашев провел нового полпреда по своим любимым стройкам и поехал провожать старого

Новому уральскому полпреду Жоге презентовали кампус УрФУ в Екатеринбурге
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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, жога артем
Артем Жога проводит встречи в Екатеринбурге Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в первый день знакомства с новым уральским полпредом Артемом Жогой показал ему кампус УрФУ — масштабный проект, реализуемый по поручению президента Владимира Путина. После экскурсии Жога отправился на пленарное заседание в «ЭКСПО-центр», где проходил строительный форум 100+TechnoBuild с участием министра строительства Ирека Файзуллина, а Куйвашев — провожать бывшего полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

«Евгений Куйвашев презентовал Артему Жоге крупнейшие объекты Свердловской области — строящийся кампус мирового уровня Уральского федерального университета, а также открытый в прошлом году Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Во время экскурсии по кампусу Жога встретил студентов из своего родного Донецка и заявил, что самому хотелось бы здесь учиться. «Большая площадка», — оценил он.

После этого новый полпред принял участие в пленарном заседании. Губернатора представлял его заместитель Алексей Шмыков. «Поехал провожать [экс-полпреда] Владимира Владимировича Якушева», — пояснил Файзуллин.

Жога в своем выступлении поблагодарил всех, кто помогает ДНР в восстановлении территории. Рассказал, что построено много новых школ и садиков, работа продолжается. В Екатеринбурге он работает первый день. На пост полпреда президента РФ в УрФО Жога был назначен 3 октября. Больше информации о новом кураторе уральских регионов — в материале URA.RU.

Артем Жога (слева), Евгений Куйвашев (по центру)
Артем Жога (слева), Евгений Куйвашев (по центру)
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в первый день знакомства с новым уральским полпредом Артемом Жогой показал ему кампус УрФУ — масштабный проект, реализуемый по поручению президента Владимира Путина. После экскурсии Жога отправился на пленарное заседание в «ЭКСПО-центр», где проходил строительный форум 100+TechnoBuild с участием министра строительства Ирека Файзуллина, а Куйвашев — провожать бывшего полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Евгений Куйвашев презентовал Артему Жоге крупнейшие объекты Свердловской области — строящийся кампус мирового уровня Уральского федерального университета, а также открытый в прошлом году Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Во время экскурсии по кампусу Жога встретил студентов из своего родного Донецка и заявил, что самому хотелось бы здесь учиться. «Большая площадка», — оценил он. После этого новый полпред принял участие в пленарном заседании. Губернатора представлял его заместитель Алексей Шмыков. «Поехал провожать [экс-полпреда] Владимира Владимировича Якушева», — пояснил Файзуллин. Жога в своем выступлении поблагодарил всех, кто помогает ДНР в восстановлении территории. Рассказал, что построено много новых школ и садиков, работа продолжается. В Екатеринбурге он работает первый день. На пост полпреда президента РФ в УрФО Жога был назначен 3 октября. Больше информации о новом кураторе уральских регионов — в материале URA.RU.
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