В Кудымкаре простятся с пермяком, погибшим на СВО

Прощание с Николаем Бушуевым состоится 5 октября
Житель Кудымкара (Пермский край) Николай Бушуев погиб на СВО. Он был на фронте с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Николай Бушуев ушел на фронт в качестве добровольца в 2022 году. Получил ранение, а после восстановления снова отправился на линию фронта. Он погиб в сентябре 2024 года. Ему было 46 лет», — сообщили в администрации.
Прощание с бойцом пройдет в Кудымкаре 5 октября в 10:00 по ул. Конституции, 13. У погибшего пермяка осталось трое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!