03 октября 2024

В Кудымкаре простятся с пермяком, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Бушуевым состоится 5 октября
Прощание с Николаем Бушуевым состоится 5 октября Фото:

Житель Кудымкара (Пермский край) Николай Бушуев погиб на СВО. Он был на фронте с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Николай Бушуев ушел на фронт в качестве добровольца в 2022 году. Получил ранение, а после восстановления снова отправился на линию фронта. Он погиб в сентябре 2024 года. Ему было 46 лет», — сообщили в администрации.

Прощание с бойцом пройдет в Кудымкаре 5 октября в 10:00 по ул. Конституции, 13. У погибшего пермяка осталось трое детей.

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Житель Кудымкара (Пермский край) Николай Бушуев погиб на СВО. Он был на фронте с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте». «Николай Бушуев ушел на фронт в качестве добровольца в 2022 году. Получил ранение, а после восстановления снова отправился на линию фронта. Он погиб в сентябре 2024 года. Ему было 46 лет», — сообщили в администрации. Прощание с бойцом пройдет в Кудымкаре 5 октября в 10:00 по ул. Конституции, 13. У погибшего пермяка осталось трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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