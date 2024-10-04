В Челябинске из-за аварии на канализации изменят маршруты автобусов

В Ленинском районе Челябинска с 5 по 6 октября будут изменены маршруты движения автобусов. Движение по улице Энергетиков закроют для ремонта аварии на канализации.
«С 5 октября до конца суток 6 октября будет прекращено движение транспорта по Энергетиков от Гранитной до Батумской. Автобусы 5, 22а, 27, 81, 91 изменят маршруты», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
В организации добавили, что на улице Энергетиков будут чинить аварию на сетях канализации. Автобусы 5, 22а, 27, 81 будут объезжать закрытый участок по Гагарина и Копейскому шоссе, а автобус 91 поедет по маршруту от поселка Градский прииск/улица Салавата Юлаева на Машиностроителей и остановку «Энергетиков».
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