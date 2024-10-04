Россияне рискуют лишиться дынь из Казахстана из-за полчища мух

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Ввоз казахстанских дынь в РФ может приостановиться
Ввоз казахстанских дынь в РФ может приостановиться Фото:

Россельхознадзор запросил приостановить выдачу сертификатов на свежие дыни из Казахстана с 7 октября. Это решение вызвано частыми выявлениями дынной мухи.

«С 7 октября 2024 года необходимо приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на свежие дыни из Казахстана из-за повторных случаев обнаружения дынной мухи», — передает сообщение Россельхознадзора «Интерфакс». В службе подчеркнули, что этот факт угрожает фитосанитарному состоянию России.

Дынная муха, являясь карантинным объектом для стран ЕАЭС, повреждает арбузы, огурцы и тыквы. Потенциальные убытки от ее распространения могут достигнуть 250 миллионов рублей. А в 2024 году импорт подкарантинной продукции из Казахстана значительно увеличился. 

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Россельхознадзор запросил приостановить выдачу сертификатов на свежие дыни из Казахстана с 7 октября. Это решение вызвано частыми выявлениями дынной мухи. «С 7 октября 2024 года необходимо приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на свежие дыни из Казахстана из-за повторных случаев обнаружения дынной мухи», — передает сообщение Россельхознадзора «Интерфакс». В службе подчеркнули, что этот факт угрожает фитосанитарному состоянию России. Дынная муха, являясь карантинным объектом для стран ЕАЭС, повреждает арбузы, огурцы и тыквы. Потенциальные убытки от ее распространения могут достигнуть 250 миллионов рублей. А в 2024 году импорт подкарантинной продукции из Казахстана значительно увеличился. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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