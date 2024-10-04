Россияне рискуют лишиться дынь из Казахстана из-за полчища мух

Россельхознадзор запросил приостановить выдачу сертификатов на свежие дыни из Казахстана с 7 октября. Это решение вызвано частыми выявлениями дынной мухи.
«С 7 октября 2024 года необходимо приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на свежие дыни из Казахстана из-за повторных случаев обнаружения дынной мухи», — передает сообщение Россельхознадзора «Интерфакс». В службе подчеркнули, что этот факт угрожает фитосанитарному состоянию России.
Дынная муха, являясь карантинным объектом для стран ЕАЭС, повреждает арбузы, огурцы и тыквы. Потенциальные убытки от ее распространения могут достигнуть 250 миллионов рублей. А в 2024 году импорт подкарантинной продукции из Казахстана значительно увеличился.
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