Власти ищут замену статусной чиновнице Перми, которая постоянно находит ошибки в документах мэра

Руководителю КСП Перми Батуевой прочат отставку

04 октября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Срок полномочий Марии Батуевой заканчивается в 2027 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Краевые власти и администрация Перми недовольны работой руководителя контрольно-счетной палаты краевой столицы Марии Батуевой. Несколько источников URA.RU в политэлитах региона говорят, что сейчас ей активно ищут замену. В Батуевой им не нравится ее стиль работы. Ситуация усугубляется тем, что КСП Перми постоянно находит недочеты в документах, которые мэрия направляет в думу. «Внутрипол хотел бы видеть на этой должность кого-то более лояльного себе. Батуева — человек старой школы. Бывший замдиректора завода „Минеральных удобрений“ она с 1990 года избиралась в гордуму. До 2012 года, тогда она возглавила КСП. Она жесткая и принципиальная. В бюджетных документах мэрии ее аудиторы находят каждый раз десятки ошибок. Как и во всех других. Внутриполу, да и мэру Соснину тоже, хотелось бы видеть на этой позиции кого-то моложе и гибче», — отмечают инсайдеры. Марии Батуевой — 66 лет. По закону уйти она может только по собственному желанию. В последний раз ее избрали председателем КСП в 2022 году на пять лет. Источники URA.RU не исключают, что ее будут уговаривать уйти по собственному желанию, предлагая взамен на какие-то бонусы. Мария Батуева не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и мэрии Перми. На момент публикации ответы не были получены. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что планов по смещению Марии Батуевой с поста руководителя КСП нет. «Однако до завершения срока полномочий всегда формируется список возможных кандидатов. На тот случай, если действующий председатель в силу возраста или иных причин откажется далее занимать свой пост», — пояснил инсайдер. Собеседник в мэрии Перми добавил, что у Эдуарда Соснина есть взаимопонимание со всеми. Вопроса о замене Батуевой в повестке нет. Ранее URA.RU сообщало, что зимой 2024 года поменялся руководитель КСП Пермского края. После того, как закончился контракт с занимавшим этот пост с 2018 года бывшим председателем правительства региона Геннадием Тушнолобовым, на должность был назначен экс-прокурор Александр Белых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краевые власти и администрация Перми недовольны работой руководителя контрольно-счетной палаты краевой столицы Марии Батуевой. Несколько источников URA.RU в политэлитах региона говорят, что сейчас ей активно ищут замену. В Батуевой им не нравится ее стиль работы. Ситуация усугубляется тем, что КСП Перми постоянно находит недочеты в документах, которые мэрия направляет в думу. «Внутрипол хотел бы видеть на этой должность кого-то более лояльного себе. Батуева — человек старой школы. Бывший замдиректора завода „Минеральных удобрений“ она с 1990 года избиралась в гордуму. До 2012 года, тогда она возглавила КСП. Она жесткая и принципиальная. В бюджетных документах мэрии ее аудиторы находят каждый раз десятки ошибок. Как и во всех других. Внутриполу, да и мэру Соснину тоже, хотелось бы видеть на этой позиции кого-то моложе и гибче», — отмечают инсайдеры. Марии Батуевой — 66 лет. По закону уйти она может только по собственному желанию. В последний раз ее избрали председателем КСП в 2022 году на пять лет. Источники URA.RU не исключают, что ее будут уговаривать уйти по собственному желанию, предлагая взамен на какие-то бонусы. Мария Батуева не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и мэрии Перми. На момент публикации ответы не были получены. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что планов по смещению Марии Батуевой с поста руководителя КСП нет. «Однако до завершения срока полномочий всегда формируется список возможных кандидатов. На тот случай, если действующий председатель в силу возраста или иных причин откажется далее занимать свой пост», — пояснил инсайдер. Собеседник в мэрии Перми добавил, что у Эдуарда Соснина есть взаимопонимание со всеми. Вопроса о замене Батуевой в повестке нет. Ранее URA.RU сообщало, что зимой 2024 года поменялся руководитель КСП Пермского края. После того, как закончился контракт с занимавшим этот пост с 2018 года бывшим председателем правительства региона Геннадием Тушнолобовым, на должность был назначен экс-прокурор Александр Белых.