Экс-прокурор Пермского края Белых возглавил Контрольно-счетную палату

15 февраля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Александра Белых одобрили депутаты законодательного собрания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты законодательного собрания Пермского края одобрили кандидатуру бывшего прокурора региона Александра Белых на пост главы Контрольно-счетной палаты. На заседании спикер ЗС Валерий Сухих отметил заслуги бывшего председателя КСП Геннадия Тушнолобова и пожелал успехов новому. «Геннадию Петровичу удалось создать настоящую команду профессионалов. Качество контроля бюджетных процессов в нашем регионе — одно из лучших в стране, что признают на федеральном уровне. От лица депутатского корпуса выражаю благодарность Геннадию Петровичу и желаю новых высот Контрольно-счетной палате под руководством Александра Юрьевича», — сказал Сухих. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС. Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палат 1 февраля, рассказывало ранее URA.RU. Его кандидатуру предложил губернатор Дмитрий Махонин. Геннадий Тушнолобов покинул КСП в связи с истечением срока контракта.

Депутаты законодательного собрания Пермского края одобрили кандидатуру бывшего прокурора региона Александра Белых на пост главы Контрольно-счетной палаты. На заседании спикер ЗС Валерий Сухих отметил заслуги бывшего председателя КСП Геннадия Тушнолобова и пожелал успехов новому. «Геннадию Петровичу удалось создать настоящую команду профессионалов. Качество контроля бюджетных процессов в нашем регионе — одно из лучших в стране, что признают на федеральном уровне. От лица депутатского корпуса выражаю благодарность Геннадию Петровичу и желаю новых высот Контрольно-счетной палате под руководством Александра Юрьевича», — сказал Сухих. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС. Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палат 1 февраля, рассказывало ранее URA.RU. Его кандидатуру предложил губернатор Дмитрий Махонин. Геннадий Тушнолобов покинул КСП в связи с истечением срока контракта.