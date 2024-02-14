14 февраля 2024

Экс-прокурор Пермского края Белых возглавил Контрольно-счетную палату

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, зал заседания заксобрания пермского края
Кандидатуру Александра Белых одобрили депутаты законодательного собрания Фото:

Депутаты законодательного собрания Пермского края одобрили кандидатуру бывшего прокурора региона Александра Белых на пост главы Контрольно-счетной палаты. На заседании спикер ЗС Валерий Сухих отметил заслуги бывшего председателя КСП Геннадия Тушнолобова и пожелал успехов новому.

«Геннадию Петровичу удалось создать настоящую команду профессионалов. Качество контроля бюджетных процессов в нашем регионе — одно из лучших в стране, что признают на федеральном уровне. От лица депутатского корпуса выражаю благодарность Геннадию Петровичу и желаю новых высот Контрольно-счетной палате под руководством Александра Юрьевича», — сказал Сухих. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС.

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палат 1 февраля, рассказывало ранее URA.RU. Его кандидатуру предложил губернатор Дмитрий Махонин. Геннадий Тушнолобов покинул КСП в связи с истечением срока контракта.

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Депутаты законодательного собрания Пермского края одобрили кандидатуру бывшего прокурора региона Александра Белых на пост главы Контрольно-счетной палаты. На заседании спикер ЗС Валерий Сухих отметил заслуги бывшего председателя КСП Геннадия Тушнолобова и пожелал успехов новому. «Геннадию Петровичу удалось создать настоящую команду профессионалов. Качество контроля бюджетных процессов в нашем регионе — одно из лучших в стране, что признают на федеральном уровне. От лица депутатского корпуса выражаю благодарность Геннадию Петровичу и желаю новых высот Контрольно-счетной палате под руководством Александра Юрьевича», — сказал Сухих. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС. Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палат 1 февраля, рассказывало ранее URA.RU. Его кандидатуру предложил губернатор Дмитрий Махонин. Геннадий Тушнолобов покинул КСП в связи с истечением срока контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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