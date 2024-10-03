В пермском «Руки ВВерх Баре» Сергея Жукова шансон разрешат петь только за деньги. Фоторепортаж

04 октября 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков приедет на официальное токрытие бара своей франшизы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми состоялось техническое открытие «Руки ВВерх Бара» солиста одноименной группы Сергея Жукова. Об особенностях заведения журналистам рассказал запускающий арт-директор Константин Бирюков. Например, в баре нельзя будет просто так петь шансон — только за отдельную плату. «Караоке в баре не простым, а со специальным ведущим, который будет общаться с госятми и развлекать их. В коллекции караоке более 50 тысяч песен. Но шансон под санкциями — „Бутырку“ можно будет петь только за деньги», — передает слова Бирюкова корреспондент URA.RU, который побывал на открытии бара. Как ранее рассказывало URA.RU, концепция бара отсылает в 90-е годы. Для создания интерьера ранее владельцы просили помощи у пермяков — горожане приносили свои вещи и различные предметы той эпохи. Среди меню есть такие блюда, как «Доширак с ростбифом» и «Доширак студенческий» с майонезом и сосисками. Дресс-код на открытии соответствующий — варенки, яркие лосины, малиновые пиджаки и синие челки, кожаные куртки, блестящие платья, банданы и клеши. Сейчас заведение еще находится в стадии ремонта. Поэтому открытие только техническое. В полную силу бар заработает в этом году. На полноценный запуск приедет и Жуков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми состоялось техническое открытие «Руки ВВерх Бара» солиста одноименной группы Сергея Жукова. Об особенностях заведения журналистам рассказал запускающий арт-директор Константин Бирюков. Например, в баре нельзя будет просто так петь шансон — только за отдельную плату. «Караоке в баре не простым, а со специальным ведущим, который будет общаться с госятми и развлекать их. В коллекции караоке более 50 тысяч песен. Но шансон под санкциями — „Бутырку“ можно будет петь только за деньги», — передает слова Бирюкова корреспондент URA.RU, который побывал на открытии бара. Как ранее рассказывало URA.RU, концепция бара отсылает в 90-е годы. Для создания интерьера ранее владельцы просили помощи у пермяков — горожане приносили свои вещи и различные предметы той эпохи. Среди меню есть такие блюда, как «Доширак с ростбифом» и «Доширак студенческий» с майонезом и сосисками. Дресс-код на открытии соответствующий — варенки, яркие лосины, малиновые пиджаки и синие челки, кожаные куртки, блестящие платья, банданы и клеши. Сейчас заведение еще находится в стадии ремонта. Поэтому открытие только техническое. В полную силу бар заработает в этом году. На полноценный запуск приедет и Жуков.