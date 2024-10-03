03 октября 2024

В пермском «Руки ВВерх Баре» Сергея Жукова шансон разрешат петь только за деньги. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар Руки Верх. Пермь
Сергей Жуков приедет на официальное токрытие бара своей франшизы Фото:

В Перми состоялось техническое открытие «Руки ВВерх Бара» солиста одноименной группы Сергея Жукова. Об особенностях заведения журналистам рассказал запускающий арт-директор Константин Бирюков. Например, в баре нельзя будет просто так петь шансон — только за отдельную плату.

«Караоке в баре не простым, а со специальным ведущим, который будет общаться с госятми и развлекать их. В коллекции караоке более 50 тысяч песен. Но шансон под санкциями — „Бутырку“ можно будет петь только за деньги», — передает слова Бирюкова корреспондент URA.RU, который побывал на открытии бара.

Как ранее рассказывало URA.RU, концепция бара отсылает в 90-е годы. Для создания интерьера ранее владельцы просили помощи у пермяков — горожане приносили свои вещи и различные предметы той эпохи. Среди меню есть такие блюда, как «Доширак с ростбифом» и «Доширак студенческий» с майонезом и сосисками. Дресс-код на открытии соответствующий — варенки, яркие лосины, малиновые пиджаки и синие челки, кожаные куртки, блестящие платья, банданы и клеши.

Сейчас заведение еще находится в стадии ремонта. Поэтому открытие только техническое. В полную силу бар заработает в этом году. На полноценный запуск приедет и Жуков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоялось техническое открытие «Руки ВВерх Бара» солиста одноименной группы Сергея Жукова. Об особенностях заведения журналистам рассказал запускающий арт-директор Константин Бирюков. Например, в баре нельзя будет просто так петь шансон — только за отдельную плату. «Караоке в баре не простым, а со специальным ведущим, который будет общаться с госятми и развлекать их. В коллекции караоке более 50 тысяч песен. Но шансон под санкциями — „Бутырку“ можно будет петь только за деньги», — передает слова Бирюкова корреспондент URA.RU, который побывал на открытии бара. Как ранее рассказывало URA.RU, концепция бара отсылает в 90-е годы. Для создания интерьера ранее владельцы просили помощи у пермяков — горожане приносили свои вещи и различные предметы той эпохи. Среди меню есть такие блюда, как «Доширак с ростбифом» и «Доширак студенческий» с майонезом и сосисками. Дресс-код на открытии соответствующий — варенки, яркие лосины, малиновые пиджаки и синие челки, кожаные куртки, блестящие платья, банданы и клеши. Сейчас заведение еще находится в стадии ремонта. Поэтому открытие только техническое. В полную силу бар заработает в этом году. На полноценный запуск приедет и Жуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...