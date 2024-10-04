Путин наградил многодетные семьи Ямала

Многодетные родители из ЯНАО получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин 4 октября.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей наградить орденом „Родительская слава“ Арапа и Хадне Лаптандер, Олега и Светлану Пучко. Медалью ордена „Родительская слава“ Ольгу Балицкую, Зою и Петра Вануйто, Сергея Палейкина, Бориса и Олесю Пряхиных, Сергея и Наталью Сорокиных, Маргариту и Никиту Сязи», — соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Орден «Родительская слава» считается наградой высшего уровня, ее выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали семерых детей или больше. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой — 500 000 рублей. Одноименную медаль вручают семьям, которые воспитали четырех детей. Денежное вознаграждение к ней — 200 000 рублей.
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