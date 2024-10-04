В Челябинске на выходных автобусы №5, 22а, 27, 81, 91 изменят свои маршруты. Это связано с ограничением движения транспорта по улице Энергетиков, где запланированы аварийные работы на сетях канализации. Об этом 4 октября сообщил в пресс-службе перевозчика.
«Автобусы 5, 22а, 27, 81, 91 изменят маршруты на выходных. С 5 октября до конца суток 6 октября будет прекращено движение транспорта по Энергетиков от Гранитной до Батумской», — сообщили в пресс-службе.
Автобусы 5, 22а, 27, 81 будут перенаправлены по другому маршруту, чтобы объезжать закрытый участок по Гагарина и Копейскому шоссе, далее будут идти по маршруту. Автобус 91 будет перенаправлен по трассе посёлок Градский прииск — улица Салавата Юлаева — Машиностроителей — остановка «Энергетиков» в направлении Новороссийской.
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