В свердловской школе ребенок упал с лестницы в пролет

В Североуральске второклассник во время продленки упал с лестницы в пролет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, школьник, ступени
Школьник упал с высоты 1,5 м (архивное фото) Фото:

Во время продленки в школе №14 поселка Калья Свердловской области ученик второго класса упал с лестницы в пролет. Инцидент произошел 1 октября. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«1 октября 2024 года около 13 час 30 мин. учащийся 2 класса МАОУ „Средняя общеобразовательная школа 14 пос. Калья Североуральского городского округа“, находясь в группе продленного дня, вышел из кабинета и решил скатиться по перилам лестничного марша. В один из моментов рюкзак перевесил и ребенок, не удержавшись, упал с высоты 1,5 м. Несовершеннолетний был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Действия сотрудников школы будут оценены на предмет соответствия требованиям законодательства по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В случае выявления оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует проведение доследственной проверки данного инцидента органами полиции.

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Во время продленки в школе №14 поселка Калья Свердловской области ученик второго класса упал с лестницы в пролет. Инцидент произошел 1 октября. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «1 октября 2024 года около 13 час 30 мин. учащийся 2 класса МАОУ „Средняя общеобразовательная школа 14 пос. Калья Североуральского городского округа“, находясь в группе продленного дня, вышел из кабинета и решил скатиться по перилам лестничного марша. В один из моментов рюкзак перевесил и ребенок, не удержавшись, упал с высоты 1,5 м. Несовершеннолетний был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — отметили в пресс-службе ведомства. В рамках надзорных мероприятий прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Действия сотрудников школы будут оценены на предмет соответствия требованиям законодательства по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В случае выявления оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует проведение доследственной проверки данного инцидента органами полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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