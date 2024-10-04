В свердловской школе ребенок упал с лестницы в пролет

Во время продленки в школе №14 поселка Калья Свердловской области ученик второго класса упал с лестницы в пролет. Инцидент произошел 1 октября. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.
«1 октября 2024 года около 13 час 30 мин. учащийся 2 класса МАОУ „Средняя общеобразовательная школа 14 пос. Калья Североуральского городского округа“, находясь в группе продленного дня, вышел из кабинета и решил скатиться по перилам лестничного марша. В один из моментов рюкзак перевесил и ребенок, не удержавшись, упал с высоты 1,5 м. Несовершеннолетний был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — отметили в пресс-службе ведомства.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Действия сотрудников школы будут оценены на предмет соответствия требованиям законодательства по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В случае выявления оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует проведение доследственной проверки данного инцидента органами полиции.
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