Знакомый Пугачевой рассказал о деталях переезда артистки из Израиля

Источник в окружении Пугачевой заявил, что певица покинула Израиль год назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Пугачева покинула Израиль еще год назад
Пугачева покинула Израиль еще год назад Фото:

Певица Алла Пугачева покинула Израиль год назад. Об этом рассказал источник из окружения артистки.

«Да они уж год как переехали из Израиля в другое место», — передает слова источника ТАСС. Ранее утверждалось, что Пугачева уехала из Израиля из-за нестабильной политической обстановки, но источник подтвердил, что семья Пугачевой переехала по другой причине и гораздо раньше.

Алла Пугачева уехала из России в 2022 году. Ее директор Елена Чупракова в 2023 году заявляла, что причиной для отъезда был обычный отпуск с детьми, передает Pravda.Ru.

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Певица Алла Пугачева покинула Израиль год назад. Об этом рассказал источник из окружения артистки. «Да они уж год как переехали из Израиля в другое место», — передает слова источника ТАСС. Ранее утверждалось, что Пугачева уехала из Израиля из-за нестабильной политической обстановки, но источник подтвердил, что семья Пугачевой переехала по другой причине и гораздо раньше. Алла Пугачева уехала из России в 2022 году. Ее директор Елена Чупракова в 2023 году заявляла, что причиной для отъезда был обычный отпуск с детьми, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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