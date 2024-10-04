Знакомый Пугачевой рассказал о деталях переезда артистки из Израиля

Пугачева покинула Израиль еще год назад
Певица Алла Пугачева покинула Израиль год назад. Об этом рассказал источник из окружения артистки.
«Да они уж год как переехали из Израиля в другое место», — передает слова источника ТАСС. Ранее утверждалось, что Пугачева уехала из Израиля из-за нестабильной политической обстановки, но источник подтвердил, что семья Пугачевой переехала по другой причине и гораздо раньше.
Алла Пугачева уехала из России в 2022 году. Ее директор Елена Чупракова в 2023 году заявляла, что причиной для отъезда был обычный отпуск с детьми, передает Pravda.Ru.
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